В России назвали конкретный срок возвращения в турниры УЕФА и ФИФА

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков выразил уверенность в том, что представителей РФ не вернут в международные турниры в ближайшее время. По его словам, этого точно не произойдет, пока страна-агрессорка ведет преступную войну против Украины.

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Об этом Колосков заявил в интервью порталу Чемпионат.com. Функционер, который сделал Россию правопреемницей СССР в мировом футболе, также выступил против перехода РФС в Азиатскую конфедерацию (АФК), напомнив о санкциях в отношении РФ со стороны международной федерации (ФИФА).

"Мой личный расчет такой: как только закончится СВО (так в России позорно называют войну против Украины – ред.), через два года нас вернут. Я был везде и со всеми встречался, все видел и все знаю. Люди забывают, что у нас санкции не только со стороны УЕФА, но и со стороны ФИФА – то есть мы не можем играть нигде. Даже если перейдем в Азию, это не значит, что мы будем играть. Санкции вводит ФИФА. Это первый формальный аргумент, но убийственный", – сказал Колосков.

Ранее защитник московского ЦСКА Даниил Круговой выразил нелепую мысль о том, что сборную России скоро вернут в международные соревнования.

Как сообщал OBOZ.UA, бывший вратарь сборной России Антон Шунин считает, что вторжение его страны в Украину в феврале 2022 года нельзя считать полномасштабной войной.

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