Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков жестко осадил экспертов из РФ, которые верят в возвращение команд в международные соревнования после избрания Дональда Трампа президента США. Функционер отметил, что глава Белого дома никак не влияет на ситуацию вокруг спортсменов из страны-агрессорки.

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Об этом Колосков заявил пропагандистскому информационному агентству "Р-Спорт", комментируя слова Трампа о том, что он не знал об отстранении сборной России от ЧМ-2026. По словам бывшего главы российского футбола, санкции в отношении РФ будут сняты Международной федерацией футбола (ФИФА).

"Зачем питать иллюзии? Си Цзиньпин тоже ничего не знает об отстранении наших футболистов, как и Ким Чен Ын. Никто не может повлиять на решение ФИФА, даже Папа Римский. Президент ФИФА ведь четко сказал: когда наступит мир, тогда и будем разговаривать", – подчеркнул Колосков.

Ранее в росСМИ распространили информацию о том, что Европейский футбольный союз (УЕФА) якобы готовится вернуть россиян в свои турниры уже с будущего сезона на особых и максимально негативных для Украины условиях. Однако окончательное решение отложили до второй половины лета.

Как сообщал OBOZ.UA, президент США Дональд Трамп назвал "хорошим стимулом для России" к заключению мира по войне против Украины участие команды в ЧМ-2026 по футболу.

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