УЕФА готовится вернуть Россию на особых условиях, 'наказав' Украину – росСМИ

Европейский футбольный союз (УЕФА) якобы рассматривает возвращение российских команд в международные турниры с нового сезона. При этом представителям страны-агрессорки готовы дать допуск в соревнования на особых условиях, которые предусматривают искусственное повышение их квоты.

Видео дня

Об этом информирует портал Sport24 со ссылкой на итоги проведения конгресса УЕФА в Белграде. По данным СМИ, россияне хотели бы добиться для себя возвращение в турнире на основе восьмого места, которые они занимали в таблице коэффициентов на момент отстранения.

Многие страны выступили против этого, а УЕФА якобы готов рассмотреть компромиссное решение и вернуть россиян на место между 10-м и 14-м. При этом на основании чего это должно быть сделано, не уточняется. По итогам нынешнего сезон РФ опустилась на 26-ю строчку рейтинга.

Подобный расклад выглядит максимально негативным в отношении Украины. Представители нашей страны, которые больше всего пострадали от агрессии россиян, в итоге окажутся значительно ниже РФ в таблице.

Кроме того, российские команды предлагается допустить на условиях беларусских – с проведением их домашних матчей на нейтральных полях.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино на конгрессе УЕФА высказался о возвращении России.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!