Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов устроил настоящую истерику из-за отказа Международного союза конькобежцев (ISU) предоставить "нейтральный статус" фигуристке Камиле Валиевой. Депутат Государственной думы обвинил организацию в якобы несправедливой дискриминации и агрессии.

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Об этом Фетисов заявил в интервью пропагандистскому информационному агентству РИА "Новости". Приспешник диктаторского режима Владимира Путина и ярый Z-патриот пожаловался на то, что в ISU "хотят поставить нас на колени", чтобы лишить россиян права выступать с национальной символикой.

"В ISU не боятся конкуренции, они просто издеваются над нами. Конкуренция – это то, что собирает стадионы и дает возможность заработать. Поэтому я не думаю, что это является главным мотивом. Они хотят поставить нас на колени, чтобы мы потом соглашались на белые (нейтральные) флаги, всякие дополнительные условия и все такое прочее. Ничего другого в причинах недопуска наших фигуристов к международным соревнованиям я не вижу", – сказал Фетисов.

В январе 2024 года Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал Камилу Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил после обнаружения триметазидина в пробе на Олимпиаде-2022. Срок отстранения истек в конце 2025-го, но россиянке отказали в возвращении на лед.

Сама спортсменка нелепо оправдалась за употребление допинга. Она также отказалась возвращать медали, которых ее лишили из-за нарушения правил.

В феврале 2024-го фигуристка появилась на церемонии открытия турнира "Игры Будущего" в Казани рядом с диктатором Владимиром Путиным, что ранее уже вызвало резонанс и закрепило за ней в сети прозвище "новая любовница Путина".

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