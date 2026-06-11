В Полтаве похоронили известного украинского комментатора, погибшего от удара током на рыбалке. Фото

В Полтаве состоялось прощание с известным украинским телерадиокомментатором, спортивным журналистом и радиоведущим Александром Тынгаевым. Церемония прошла возле стадиона "Ворскла", откуда он в разные годы провел множество спортивных репортажей.

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Проститься с Тынгаевым пришли родные, друзья, бывшие коллеги и жители города, которые знали его как одного из самых узнаваемых спортивных голосов Украины

Комментатор умер 8 июня на 47-м году жизни после несчастного случая на рыбалке: он зацепил удочкой высоковольтный провод и получил тяжелое поражение электрическим током.

Журналиста госпитализировали в критическом состоянии с ожогами 90% тела. Несколько дней он находился в реанимации столичной клиники, однако спасти его не удалось.

Прощание с комментатором символично прошло возле главной спортивной арены Полтавы, где он неоднократно работал во время футбольных матчей и других спортивных событий.

Александр Тынгаев начал карьеру в спортивной журналистике в 17-летнем возрасте. После работы на Полтавщине сотрудничал с рядом ведущих украинских телеканалов, среди которых "Интер", ТРК "Украина", Первый национальный, ICTV, 2+2 и UA: Перший. Широкую известность ему принесли трансляции чемпионата Европы по футболу 2008 года.

В последние годы Тынгаев работал на Champion Radio, где вел программы "Большое Спортивное Шоу", "Большой спортивный уикенд", "Еврофан" и "Клуб чемпионов".

С первых дней полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года журналист вступил в ряды Вооруженных сил Украины. Он принимал участие в боях под Авдеевкой и Бахмутом, после чего вернулся к работе в спортивных медиа.

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