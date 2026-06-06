Обожжено 90% тела. Известный украинский спортивный комментатор попал в реанимацию после ударом тока на рыбалке

Известный украинский спортивный комментатор и журналист Александр Тынгаев находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии после поражения током. Трагедия произошла в четверг, 4 июня.

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Как сообщает Новини.LIVE, во время рыбалки Александр случайно задел удочкой высоковольтную линию электропередач. У пострадавшего обожжено более 90% поверхности тела. Сейчас 46-летний комментатор находится в ожоговом центре, где врачи борются за его жизнь.

Александр Тынгаев начал карьеру в спортивной журналистике в 17 лет на Полтавщине. С 2004 года он работал телекомментатором на ведущих украинских каналах, а пик его телевизионной популярности пришелся на трансляции матчей чемпионата Европы по футболу в 2008 году.

В последние годы Тынгаев сосредоточился на радиовещании, выступая в качестве ведущего и аналитика спортивных эфиров.

Коллеги Тынгаева из Champion Radio и спортивного Telegram-канала "Рахунок на табло" объявили сбор средств для помощи журналисту.

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