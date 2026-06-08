Умер известный украинский комментатор Александр Тынгаев

Известный украинский комментатор, спортивный журналист и радиоведущий Александр Тынгаев 8 июня скончался на 47-м году жизни. На минувших выходных он попал в реанимацию после того, как во время рыбалки зацепил удочкой высоковольтный кабель и получил удар током.

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Об этом информирует сайт Champion Radio, где работал представитель медиа. В результате трагедии мужчина получил ожоги 90% тела и находился в критическом состоянии. Врачи до последнего боролись за его жизнь.

Тынгаев начал карьеру в спортивной журналистике в 17 лет на Полтавщине. С 2004 года он работал телекомментатором на ведущих украинских каналах, а пик его телевизионной популярности пришелся на трансляции матчей чемпионата Европы по футболу 2008 года.

В последние годы Александр сосредоточился на радиовещании, выступая как ведущий и аналитик спортивных эфиров. На Champion Radio он работал с первого дня вещания и был одним из топовых ведущих: вел проекты "Большое Спортивное Шоу", "Большой спортивный уикенд", "Еврофан" и "Клуб чемпионов".

В 2022 году Александр вступил в ряды Вооруженных Сил Украины и защищал нашу страну от российской агрессии.

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