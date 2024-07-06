В полном составе. Спортсмены из России в знак протеста отказались участвовать в Олимпиаде-2024

Федерация спортивной борьбы России (ФСБР) приняла решение отказаться от участия в Олимпиаде-2024 в Париже. Международный олимпийский комитет (МОК) пригласил 10 из 16 борцов с российским паспортом, получивших лицензию.

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В список вошли Начын Монгуш, Шамиль Мамедов, Арслан Багаев, Абдулла Курбанов, Алан Остаев, Магомед Муртазалиев, Наталья Малышева, Алина Касабиева, Елизавета Петлякова, Вероника Чумикова (отказалась ранее из-за травмы).

"Исполком ФСБР провел расширенное совещание с тренерским штабом сборных команд России по вольной, женской и греко-римской борьбе и со спортсменами, получившими приглашения на Олимпийские игры, и пришли к единогласному решению – отказаться от участия в Олимпийских играх", – говорится в заявлении Федерации.

Российские чиновники утверждают, что их спортсмены "не пойдут на поводу у политиков и не дадут сломить дух российской команды".

"Мы не принимаем неспортивный принцип отбора, которым руководствовался Международный олимпийский комитет, формируя список допущенных атлетов, цель которого – подорвать принцип единства нашей команды", – говорится в заявлении ФСБР.

В комментариях российские болельщики высмеивают такую позицию своей федерации.

"Правильно я понял, что федерация подала их на нейтральный статус, заплатила деньги МОК за проверку статусов (а это не две копейки), а в итоге решили не ехать? Ну молодцы, че. Всех обманули. Купили билет и не поехали", – стебутся юзеры.

Как сообщал OBOZ.UA, 29 июня все российские дзюдоисты отказались выступить на Олимпиаде в Париже. Игры-2024 пройдут в столице Франции с 26 июля по 11 августа.

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