Допущенные спортсмены из России и Беларуси отказались ехать на Олимпиаду-2024

Два спортсмена с российскими паспортами, а также пять борцов с белорусскими документами отклонили приглашение на Олимпиаду, несмотря на то, что квалифицировались на игры и получили статус нейтрального атлета. Игры-2024 пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа.

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Речь идет о велосипедисте Александре Власове и борце Веронике Чумикове, а также о белорусах Егоре Акуличе, Владиславе Козлове, Дмитрии Зарубском, Виолетте Ребиковой и Кристине Сазыкиной.

Вместо Власова пропуск на Олимпийские игры достался другому россиянину Глебу Сырице.

Как сообщал OBOZ.UA, 15 июня Международный олимпийский комитет (МОК) начал объявлять фамилии допущенных к Олимпийским играм-2024 нейтральных атлетов с российскими и белорусскими паспортами. В первом списке присутствует фамилии 14 россиян, которые смогут принять участие на Играх в Париже в велогонках на шоссе, прыжках на батуте, тяжелой атлетике и спортивной борьбе.

19 марта Международный олимпийский комитет (МОК) допустил россиян, прошедших квалификацию к Олимпийским играм в Париже в нейтральном статусе при соблюдении строгих условий.

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