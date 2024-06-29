В полном составе! Российские спортсмены в знак протеста отказались участвовать в Олимпиаде-2024

Все российские дзюдоисты отказались выступить на Олимпиаде в Париже, заявил президент Федерации дзюдо России (ФДР) Сергей Соловейчик. Игры-2024 пройдут в столице Франции с 26 июля по 11 августа.

Видео дня

Из 17 дзюдоистов, набравших олимпийский рейтинг, допуск от Международного олимпийского комитета (МОК) получили только четверо: Махмадбек Махмадбеков, Валерий Ендовицкий, Элис Старцева и Дали Лилуашвили. Остальные спортсмены вынуждены остаться дома

"В данной ситуации президиум Федерации дзюдо России принял единогласное решение: сборная команда России не примет унизительные условия и в полном составе не выступит на Играх в Париже в составе, предложенном чиновниками из МОК", – сказал Соловейчик в эфире "Матч ТВ".

27 июня два спортсмена с российскими паспортами, а также пять борцов с белорусскими документами отклонили приглашение на Олимпиаду, несмотря на то, что квалифицировались на игры и получили статус нейтрального атлета.

Как сообщал OBOZ.UA, 15 июня Международный олимпийский комитет (МОК) начал объявлять фамилии допущенных к Олимпийским играм-2024 нейтральных атлетов с российскими и белорусскими паспортами. В первом списке присутствует фамилии 14 россиян, которые смогут принять участие на Играх в Париже в велогонках на шоссе, прыжках на батуте, тяжелой атлетике и спортивной борьбе.

19 марта Международный олимпийский комитет (МОК) допустил россиян, прошедших квалификацию к Олимпийским играм в Париже в нейтральном статусе при соблюдении строгих условий.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!