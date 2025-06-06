'В отсутствии россиян': в РФ 'объявили' Усика ненастоящим чемпионом

Бывший обладатель пояса чемпиона мира в первом полусреднем весе Руслан Проводников выдал фантастический бред о том, что нынешние обладатели титулов нелегитимны из-за отстранения россиян. В патриотичном угаре он выразил мнение о том, что настоящими чемпионами могут считаться только те боксеры, которые дрались вместе с представителями РФ.

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Об этом Проводников заявил в комментарии порталу mma.metaratings.ru. 41-летний россиянин назвал бокс без спортсменов из страны-агрессорки пародией на спорт, сделав прозрачный намек на то, что, в частности, Александр Усик не может считаться настоящим чемпионом мира.

"Бокс без россиян – это уже не бокс. Потому что нет конкуренции. Те чемпионы мира, которые завоевали титулы в отсутствии россиян, – это ненастоящие чемпионы мира. Ты можешь считаться чемпионом мира, если в твоей весовой категории дерутся русские. Вот тогда ты можешь сказать, что да, я настоящий чемпион мира, потому что я победил русского", – сказал Проводников.

Ранее бывший чемпион мира в тяжелом весе Григорий Дрозд возмутился тем, что Усик отказался от использования русского языка в публичном пространстве.

Как сообщал OBOZ.UA, Александр Усик напомнил о том, что Украина на протяжении многих веков сопротивляется российской имперской агрессии.

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