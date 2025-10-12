В отборе на чемпионат мира по футболу-2026 случилась грандиозная сенсация. Видео

Сборная Сборная Фарерских островов по футболу (№39 ФИФА) сенсационно обыграли команду Чехии (№39 ФИФА) в отборе на чемпионат мира-2026. Поединок на стадионе "Торсволлур" в Торсхавне завершился со счетом 2:1.

Перед этим матчем никто не верил в Фарерскую сборную. На успех островной команды принимались ставки больше семи.

Первый тайм прошёл без голов: чехи имели заметное преимущество в контроле мяча, но действовали медленно и часто ошибались в последней трети поля. Лишь несколько дальних ударов Черного и Выдры заставили голкипера Ламхауге вступить в игру, тогда как фарерцы отвечали редкими контратаками.

После перерыва команда Эйдуна Клакстейна прибавила и на 67-й минуте открыла счёт. Чешские футболисты увлеклись массированным позиционным нападением и пропустили контратаку. Ханус Серенсен, получив пас от Якоба Андреасена, пробил точно в нижний угол.

Чехи отыгрались на 78-й минуте усилиями Адама Карабеца после передачи Томаша Хоры, однако вмешательство VAR затянуло эпизод.

Все перевернулось в концовке встречи. На 81-й минуте Мартин Агнарссон, вышедший на замену, удачно воспользовался ошибкой защиты и голкипера и принес хозяевам победу.

В концовке гости осадили штрафную Ламхауге, но их навесы и стандарты успеха не принесли. Судья Андреа Коломбо показал семь жёлтых карточек.

В турнирной таблице Фарерские острова занимают третью строчку в группе L.

Как сообщал OBOZ.UA, в предыдущем туре квалификации на ЧМ-2026 Фареры также закончили свой поединок сенсацией. Островитяне на своем поле ошарашили команду Черногории, которая проводила первый матч под руководством легендарного Мирко Вучинича – 4:0.