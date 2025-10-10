Матч евроотбора ЧМ-2026 по футболу завершился грандиозной сенсацией. Видео

Сборная Фарерских островов по футболу сотворила самую грандиозную сенсацию игрового дня 9 октября в отборочном турнире к чемпионату мира 2026 года. Подопечные тренера Эйдуна Клакстейна на своем поле ошарашили команду Черногории, которая проводила первый матч под руководством легендарного Мирко Вучинича, – 4:0.

Футбольные карлики, как называют команду Фарер, уже на 16-й минуте игры повели в счете благодаря точному удару полузащитника Хануса Серенсена. Незадолго до перерыва черногорцы, которые столкнулись с искусственным газоном и ужасными погодными условиями, решили помочь своим соперникам, поразив собственные ворота.

Во втором тайме Серенсен оформил дубль, а завершил разгром балканцев представитель средней линии хозяев Арни Фредериксберг.

Фарерские острова повторили самую крупную победу в своей истории, однако черногорцы стали самым маститым соперником в этом списке. Выиграв на своем поле, команда Клакстейна опередила балканскую сборную и с девятью пунктами вышла на третье место в группе L с отставанием от Хорватии и Чехии в четыре очка.

