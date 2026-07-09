В Нью-Йорке открыли гигантскую статую кубка мира по футболу из 1.3 млн деталей Lego. Видео и фото

На Рокфеллер-плаза в Нью-Йорке появилась гигантская копия Кубка мира по футболу, созданная специально к решающей стадии ЧМ-2026. Конструкция из более чем 1,3 миллиона деталей Lego стала крупнейшей мобильной скульптурой компании за всю историю.

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Инсталляцию установили в официальной фан-зоне турнира FIFA Fan Fest. Высота сооружения вместе с основанием составляет 8,4 метра, что в 25 раз превышает размеры стандартной версии кубка Lego, поступившей в продажу перед чемпионатом мира.

Проект разработал старший дизайнер Lego Кристоф Вьетти. По его словам, главной задачей стало воспроизведение сложной формы оригинального трофея с многочисленными изгибами и текстурами.

Скульптура собрана из 1 363 402 деталей и установлена на стальном каркасе. Для доставки в Нью-Йорк конструкцию разделили на 16 крупных секций, после чего смонтировали на месте.

"Цель Кубка мира Lego заключается в том, чтобы объединять людей через любовь к футболу и игру. Этот проект выводит праздник на совершенно новый уровень и становится ориентиром для посетителей FIFA Fan Fest на заключительном этапе турнира", – заявил Вьетти.

По данным компании, на разработку и производство конструкции ушло восемь месяцев. Общий вес скульптуры из деталей Lego составляет около 4,2 тонны.

Гигантская модель повторяет дизайн официального Кубка мира FIFA, который вручается чемпионам турнира с 1974 года. Посетить экспозицию на Рокфеллер-плаза можно бесплатно до 19 июля 2026 года, когда состоится финал чемпионата мира.

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