Определились участники исторического финала Лиги чемпионов: кто сыграет за трофей

Французский "Пари Сен-Жермен" и английский "Арсенал" сыграют в финале Лиги чемпионов сезона 2025/2026. ПСЖ обеспечил себе место в решающем матче в среду, сыграв вничью с "Баварией" 1:1 в ответном полуфинале. "Арсенал" прошёл во вторник, победив "Атлетико" 1:0 на "Эмирейтс".

Видео дня

Это станет их первым финальным противостоянием в истории Лиги чемпионов. До этого они никогда не встречались на заключительной стадии ни в одном европейском турнире.

Для "Арсенала" это первый финал Лиги чемпионов за 20 лет – лондонцы последний раз доходили до решающего матча в 2006 году и проиграли "Барселоне" 1:2. ПСЖ выступает в финале второй год подряд: в прошлом сезоне французы выиграли титул, разгромив "Интер" 5:0 в Мюнхене.

На пути к финалу "Арсенал" в четвертьфинале прошёл "Спортинг" (1:0 + 0:0), в полуфинале – "Атлетико" (1:1 + 1:0). Лондонцы остаются единственной командой в истории турнира, выигравшей все восемь матчей группового этапа, а в плей-офф не потерпели ни одного поражения. ПСЖ в четвертьфинале выбил "Ливерпуль" (2:0 + 2:0), в полуфинале – "Баварию" (5:4 + 1:1).

В официальных матчах клубы встречались семь раз: дважды в полуфинале Кубка кубков 1994 года (1:1 и 1:0 в пользу "Арсенала"), дважды в групповом этапе ЛЧ 2016/17 (1:1 и 2:2), один раз в групповом этапе ЛЧ 2024/25 (2:0 в пользу "Арсенала") и дважды в полуфинале ЛЧ 2024/25 (0:1 и 1:2 в пользу ПСЖ).

Финал пройдёт 30 мая 2026 года на стадионе "Пушкаш Арена" в Будапеште, начало в 19:00 по киевскому времени.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!