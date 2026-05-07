Похоже, что коррупция — это часть нашего государства. Уже были и "любі друзі", и "братаны", да и Бог знает кто еще с начала создания Украины. Есть лидер и приближенные к нему люди, которым фактически разрешено воровать, а парламентские баталии — это скорее попытки выгрызть себе кусок пирога. О каких принципах партий идет речь? О какой политике? Есть ли у них вообще какие-то программы, или кто над этим работал? В основном — одни глупости. Мы голосуем — они делятся.

Далее текст на языке оригинала.

Ми не бачили інших "плівок", бо прокуратура й антикорупційні органи були повністю під контролем і отримували шмат. І лише зараз, завдяки відчайдухам із НАБУ, які реально ризикували життям, ми чуємо ці плівки Міндіча. Решта політикуму, мабуть, із цього сміється, бо самі крали — можливо, й більше, ніж ці "лохи". Ще до війни ходили плітки про значно більші відсотки з контрактів.

Але якщо по-іншому подумати: я наприклад — президент, працюю як проклятий на благо держави день і ніч, більше, ніж будь-який топменеджер. То що, я не заслуговую на те, щоб добре заробляти? Зарплата президента — скільки? Близько 30 тисяч гривень без премій чистий оклад? Підвищити, то пенсіонери сказяться. І як тоді зібрати більшість депутатів, мабуть складніше без "вкусняшек", то й посади віддавати прийдеться. Так і живемо.