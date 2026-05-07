Может ли техническая ошибка превратить добросовестного налогоплательщика в нарушителя? В украинской налоговой практике – вполне.

Достаточно неправильно указать код ЕГРПОУ, ошибиться в формате реквизита или допустить техническое несоответствие между отчетностью и электронной подписью, и налоговая декларация может быть признана неподанной.

Даже если:

налоги фактически уплачены;

отчетность подана вовремя;

все хозяйственные показатели указаны правильно;

бюджет не понес никаких потерь.

Когда декларации юридически "не существует"

Налоговый кодекс Украины предусматривает, что декларация, оформленная с нарушением требований статьи 48 НКУ, считается неподанной.

На практике это означает, что техническая ошибка в реквизитах может иметь те же последствия, что и полное отсутствие отчетности.

Налоговая служба присылает квитанцию о непринятии декларации и плательщик автоматически оказывается в статусе нарушителя.

Формально налоговая действует в рамках закона, но именно здесь возникает главный вопрос: соответствуют ли такие последствия реальному содержанию нарушения?

Ошибка в коде — штраф как за неподачу

Последствия хорошо известны бизнесу:

340 грн штрафа за первое нарушение;

1020 грн – за повторное в течение года.

И проблема даже не в сумме штрафа. Проблема в самой логике системы, где техническая неточность приравнивается к неподаче декларации как таковой.

Как это выглядит на практике

Несоответствие кода ЕГРПОУ и электронной подписи

Если код в декларации не совпадает с данными электронной подписи, система может автоматически отказать в принятии документа.

Фактически отчетность подана.

Юридически для налоговой ее не существует.

Ошибка в формате реквизита

Даже если все налоговые показатели указаны правильно, но код внесен не в то поле или в неправильном формате, декларация может быть признана неподанной.

То есть содержание отчетности отходит на второй план.

Налоги уплачены, но нарушения все равно есть

Парадокс ситуации заключается в том, что предприятие может своевременно уплатить налоги и выполнить все свои финансовые обязанности перед бюджетом, но все равно получить штраф из-за технического дефекта в реквизитах.

В чем главная проблема

Проблема не в самом требовании правильно заполнять налоговую отчетность.

Проблема в том, что система ставит техническую ошибку в одном реквизите на один уровень с фактической неподачей декларации.

Фактически система не различает умышленную неподачу отчетности и формальную ошибку в реквизитах, даже если налоги уплачены, а бюджет не понес никаких потерь.

В результате налоговая оценивает не столько реальное выполнение плательщиком своего долга перед государством, сколько безупречность технического оформления документа.

И именно в этот момент форма начинает преобладать над содержанием, а налоговый контроль уступать бюрократии.