Фицо вынужден восстанавливать испорченные отношения с Украиной и искать новых союзников: что стало причиной смены риторики

Конец апреля и начало мая этого года был отмечен активизацией украинских дипломатических контактов с главой правительства Словакии Робертом Фицо. Очередная встреча состоялась в Ереване на полях саммита Европейского политического сообщества.

Президент Украины Владимир Зеленский встретился со словацким премьером Словакии Фицо, что стало следующим шагом после недавнего телефонного разговора, о чем ранее писало наше издание.

Именно во время этого разговора Фицо заявил: "Я подтвердил, что Словакия поддерживает амбиции Украины присоединиться к ЕС, потому что Словакия хочет, чтобы Украина как наш сосед была стабильной и демократической страной".

Тем самым, словацкий премьер подтвердил поддержку евроинтеграционного курса Украины, что не стало неожиданностью, ведь, несмотря на неоднозначную риторику Фицо, Словакия никогда публично не выступала против евроинтеграции Украины.

Визит Фицо в Москву не отменен, но посещение парада не в планах

Но в последние недели можно отметить уже и изменение самой риторики Фицо, что обусловлено как резонансом как относительно его запланированного визита в Москву на 9 мая, так и поражением пророссийских политических сил в соседней Венгрии. В частности, словацкий премьер заявил об отказе от планов посетить парад в Москве, но пока не отменил сам визит.

Сейчас пресса отмечает, что российские дипломаты активно давят на Фицо присутствовать на параде, поэтому окончательный результат этого кейса станет известным уже непосредственно в день 9 мая. Очевидно, что визит Фицо в Москву будет использован Кремлем для попытки еще более втянуть Словакию в сферу своего влияния.

Евросоюз усиливает давление на Словакию предстоящей проверкой соблюдения верховенства права

Сейчас это можно считать дипломатическим реверансом в сторону Украины, который, с одной стороны, можно объяснить возобновлением поставок энергоносителей по нефтепроводу "Дружба", но к этому можно добавить и другие важные факторы.

В частности, 29 апреля Европейский парламент 418 голосами против 207 проголосовал за принятие резолюции, которая обязывает Европейскую комиссию начать процедуру проверки Словакии на соблюдение верховенства права. Данное решение открывает для европейских институтов возможность в будущем заморозить финансовые дотации для Словакии по тому же принципу, как это происходило во время премьерства Виктора Орбана в Венгрии.

Поражение Орбана также заставляет Фицо пересмотреть свои внешнеполитические позиции и искать региональных союзников

Третьим важным фактором стало недавнее поражение Виктора Орбана на парламентских выборах в Венгрии. Следовательно, он потерял довольно крепкого регионального союзника, в итоге оставшись сейчас почти главным пророссийским лидером страны, которая является членом ЕС и НАТО, что портит отношения Словакии как с Украиной, так и с Евросоюзом.

При этом, в Кремле напрасно ожидают от Фицо такого же уровня поддержки, которую в Европе обеспечивал для России Орбан. В то же время, попытки Фицо при посредничестве Орбана наладить контакты с республиканцами в США тоже не достигли успеха, учитывая незначительную геополитическую роль Словакии во внешнеполитической доктрине Белого Дома.

Сейчас Фицо находится в несколько дезорганизованном положении из-за поражения Орбана в Венгрии, что заставляет его существенно смягчить риторику в отношении Украины и даже сделать определенные шаги для улучшения двусторонних отношений между государствами. При этом, можно ожидать, что в Кремле будут пытаться мотивировать словацкого премьера остаться в той пророссийской орбите влияния. Именно для этого может быть использован визит главы словацкого правительства в Москву, о чем предупреждают западные и украинские политические аналитики.

Все вышесказанное заставляет Фицо искать новых региональных союзников, свидетельством чего можно назвать его пост на официальной странице Facebook, который намекает на потенциальное возобновление работы "Вышеградской четверки".

Данное региональное объединение включает в себя Польшу, Чехию, Словакию и Венгрию, однако в последние годы его активность значительно снизилась. Но победа на венгерских выборах Петера Мадьяра похоже может возобновить интерес официального Будапешта к этому миниальянсу, что может иметь для Украины весьма интересные внешнеполитические и дипломатические перспективы.

В любом случае, сближение Словакии с соседними проевропейскими странами представляется гораздо лучшей перспективой, чем медленный дрейф под политико-экономическое влияние Российской Федерации.