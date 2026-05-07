'Это невероятно': Блинкен восторженно признал, что Украина перехватила инициативу в войне с РФ и диктует оборонные тренды. Видео

За последние последние несколько месяцев войны, начатой РФ, украинцы смогли достичь гораздо лучших результатов, тогда как россияне понесли ужасные потери и потеряли некоторые позиции. Кроме того, Украина, хоть и продолжает получать военную помощь от партнеров, активно развивает свою оборонную промышленность.

Об этом заявил бывший государственный секретарь США Энтони Блинкен (2021-2025) во время разговора, организованного Экономическим клубом Нью-Йорка. Он высказался относительно ситуации на фронте.

"Линия разграничения на поле боя вряд ли сместится очень далеко в любом направлении. На самом деле, за последние несколько месяцев, украинцы действительно достигли гораздо лучших результатов, а россияне понесли ужасные потери и фактически потеряли немного позиций. Не много, но немного. И это изменило тенденцию, когда они захватывали буквально несколько сотен футов, но за ужасную цену. Так что этот тупик реален. Но есть и другие места, где нет тупика", – отметил Блинкен.

Речь идет о том, что происходит в оборонной промышленности Украины. Ее развитие, по словам Блинкена, является невероятным.

"Они (украинцы – Ред.) также вскоре станут важным фактором, который будет способствовать будущему Европы. То, что происходит в оборонной промышленности Украины, является невероятным. И если посмотреть на то, что они делают с технологиями поля боя сегодня, и все чаще поля боя завтрашнего дня – в беспилотниках, автономных транспортных средствах того или иного типа они впереди", – сказал он.

Бывший государственный секретарь прогнозирует, что украинский опыт и наработки будут все больше интегрированы в оборону Европы. По его мнению, поскольку Европа вынуждена делать больше в сфере обороны, они будут обращать внимание на Украину, и возможности для инвестиций, партнерства, совместного инвестирования становятся все более существенными.

