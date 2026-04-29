Полуфинал Лиги чемпионов ПСЖ – 'Бавария' завершился историческим рекордом. Видео

Первый полуфинальный матч между ПСЖ и "Баварией", который закончился со счетом 5:4, стал самым результативным в истории этой стадии Лиги чемпионов. Команды забили девять мячей и превзошли прежнее достижение турнира.

Ранее в полуфиналах Лиги чемпионов максимальным показателем были семь голов за игру, пишет Opta.

Все 90 минут футболисты демонстрировали открытую игру с акцентом на стандарты и быстрые атаки через фланги.

Обе команды регулярно доводили мяч до штрафной, при этом "Бавария" чаще использовала подачи и навесы, а ПСЖ делал ставку на комбинации и индивидуальные проходы.

В первом тайме структура игры строилась вокруг ранних эпизодов с пенальти и активного использования ширины поля. "Бавария" вышла вперед после 11-метрового, продолжила нагружать штрафную через кроссы и удары из-за пределов, что привело к голу Олисе.

ПСЖ отвечал через быстрые вертикальные атаки и розыгрыши стандартов: гол Невеша пришел после углового, а Кварацхелия сравнял счет за счет индивидуального продвижения.

Ключевым моментом стал пенальти в концовке тайма, назначенный после VAR.

После перерыва ПСЖ увеличил интенсивность атак через фланги и ускорил переходы в финальную треть. Команда регулярно создавала численное преимущество у штрафной, что привело к голам Кварацхелии и Дембеле с игры.

"Бавария" продолжала отвечать через стандарты и навесы: большинство опасных эпизодов пришло после штрафных и угловых, включая гол Упамекано после подачи Киммиха.

Заключительный отрезок прошел при территориальном преимуществе "Баварии" по владению, но без высокой эффективности в завершении. Команда создала несколько моментов, включая удар Кейна и шанс Киммиха после углового, однако реализация оставалась низкой.

ПСЖ действовал через замены, сохранив преимущество в счете несмотря на давление в концовке.

Ответный поединок запланирован на 6 мая в Мюнхене.

