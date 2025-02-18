В карьере Усика случился сенсационный поворот

Чемпион WBC, WBA, WBO и IBO в сверхтяжелом весе Александр Усик (23-0, 14 КО) намерен посвятить часть своей карьеры науке. 38-летний боксер собирается получить ученую степень доктора философии.

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Информация о том, что Александр готовится к защите диссертации, появилась в системе Национального агентства по обеспечению качества высшего образования.

Усик написал научную работу на тему "Административно-правовое обеспечение международного сотрудничества в сфере физической культуры и спорта". Исследование посвящено правовым аспектам взаимодействия стран в области спорта, регулированию международных соревнований и сотрудничеству спортивных организаций.

Защита пройдет в Харьковском национальном университете внутренних дел (ХНУВД). Усик обучался там в аспирантуре по специальности "Право". Если защита пройдет успешно, боксер получит степень доктора философии, которая является аналогом кандидата наук.

Александр Усик известен не только своими достижениями в боксе, но и активным интересом к образованию. Ранее он получил диплом магистра психологии. Теперь чемпион стремится углубить знания в юридической сфере, связанной с международным спортом.

Напомним, что Усик поступил на заочное отделение ХНУВД в сентября 2020 года. Боксер занял 47-е место в списке тех, кто поступал в том году, набрав 237 баллов из 400 по двум предметам.

Как сообщал OBOZ.UA, несколько дней назад Усик заявил, что готов провести бой с чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в полутяжелом весе Алексом Перейрой (12-2, 10 КО). Украинец добавил, что ему осталось провести всего два поединка, и выразил заинтересованность в "шоу-бое" с бойцом смешанных единоборств (MMA).

Непобежденный украинец признался, что у него в планах сперва встретится с победителем боя между Даниэлем Дюбуа и Джозефом Паркером, который состоится 22 февраля в рамках турнира Riyadh Season. После этого возможен "шоу-бой" с Перейрой.

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