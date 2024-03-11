'В их стране есть проблемы': в сборной Боснии назвали преимущество над Украиной в плдей-офф отбора Евро-2024

Знаменитый футболист сборной Боснии и Герцеговины Звездан Мисимович, который сейчас занимает пост технического директора команд, назвал войну в Украине и зимнюю паузу одним из главных преимуществ балканцев в полуфинале плей-офф отбора Евро-2024 с "желто-синими". Он выразил уверенность в том, что подопечным Реброва будет трудно в выездной игре.

Об этом Мисимович заявил в интервью порталу Sport Centar. Участник чемпионата мира 2014 года отметил, что боснийцев будет поддерживать полный 15-тысячный стадион в Зенице, а украинцам будет тяжело физически из-за отсутствия игровой практики у представителей Премьер-лиги.

"Вообще, в таких матчах на выбывание возможно все. Мы играем в Зенице, стадион будет полный, и я надеюсь на хорошую и позитивную атмосферу. Украина как Украина, мы недавно играли с ними в квалификации и знаем их. В их стране есть разные проблемы, в том числе и футбольные. Их лига стартовала только на прошлой неделе, поэтому некоторые из них будут не в конкурентоспособной форме", – сказал Мисимович.

Ранее главный тренер сборной Украины Сергей Ребров объявил состава команды на полуфинальный матч плей-офф отбора Евро-2024.

Напомним, сборной Украины, чтобы выйти в финальную часть чемпионата Европы-2024 в Германии, нужно преодолеть сито плей-оф. 21 марта "сине-желтые" сыграют в полуфинале на выезде с Боснией и Герцеговиной. В случае победы через четыре дня подопечные Сергея Реброва сразятся за путевку на первенство с сильнейшим в паре Израиль – Исландия.

Как сообщал OBOZ.UA, стало известно, что сборная Украины сыграет товарищеский матч с сенсацией отбора Евро-2024, у которой ни разу не выигрывала в гостях.

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