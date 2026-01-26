'В эти темные и холодные времена': Свитолина обратилась к украинцам после победы над лучшей теннисисткой России

Первая ракетка Украины Элина Свитолина обратилась со словами поддержки и благодарности к соотечественникам после выхода в четвертьфинал Australian Open-2026. Теннисистка, победив российскую №1 Мирру Андрееву, высказалась о ситуации в нашей стране.

Видео дня

Об этом Свитолина написала на своей странице в социальной сети Facebook. 31-летняя одесситка восхитилась украинцами, которые, несмотря на российские обстрелы и отсутствие тепла, света и воды, продолжают болеть за своих спортсменов.

"Моим болельщикам из Украины. Я знаю, в каких сложных условиях вы проживаете эту зиму. Вы для меня тот самый пример несокрушимости и сопротивления. Спасибо вам за поддержку. Я счастлива, что могу дарить вам радость в эти темные и холодные времена", – поделилась эмоциями теннисистка.

Отметим, что Свитолина в четвертый раз в карьере сыграет в четвертьфинале австралийского мейджора. Ее соперницей на этом этапе турнира станет третья ракетка планеты Коко Гауфф из США, у которой украинка выиграла один матч из трех, причем сделала это именно на Australian Open.

Как сообщал OBOZ.UA, в 1/16 финала Australian Open-2026 Элина Свитолина обыграла другую представительницу РФ Диану Шнайдер.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!