Первая ракетка Украина Элина Свитолина уверенно вышла в четвертый круг первого в сезоне турнира серии Большого шлема – Australian Open-2026. Наша соотечественница добилась права выступить в 1/8 финала соревнований в Мельбурне благодаря победе над представительницей РФ Дианой Шнайдер – 7:6, 6:3.

Соперницы провели на корте 93 минуты. За это время 30-летняя одесситка пять раз подала навылет, реализовала пять из шести брейкпоинтов, а также выиграла 23 активных розыгрыша. В свой пассив Элина записала пять двойных и 30 невынужденных ошибок.

Для теннисисток это был первый очный поединок. Шнайдер является приспешницей диктаторского режима Владимира Путина. В социальных сетях она ставила лайки в поддержку лжи российской пропагандистски Маргариты Симоньян, оправдывающей агрессию РФ.

Следующей соперницей Свитолиной может вновь стать россиянка. Это произойдет если Мирра Андреева, которая посеяна на турнире под восьмым номером, обыграет представительницу Румынии Элену Габриэлу Русе.

Как сообщал OBOZ.UA, украинская теннисистка Александра Олейникова эпичным образом выступила с заявлением о войне в нашей стране во время Australian Open-2026

