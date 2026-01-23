УкраїнськаУКР
русскийРУС

Свитолина выбила россиянку и вышла в 1/8 финала Australian Open

Александр Чеканов
Спорт Oboz
1 минута
1,1 т.
Свитолина выбила россиянку и вышла в 1/8 финала Australian Open

Первая ракетка Украина Элина Свитолина уверенно вышла в четвертый круг первого в сезоне турнира серии Большого шлема – Australian Open-2026. Наша соотечественница добилась права выступить в 1/8 финала соревнований в Мельбурне благодаря победе над представительницей РФ Дианой Шнайдер – 7:6, 6:3.

Видео дня

Соперницы провели на корте 93 минуты. За это время 30-летняя одесситка пять раз подала навылет, реализовала пять из шести брейкпоинтов, а также выиграла 23 активных розыгрыша. В свой пассив Элина записала пять двойных и 30 невынужденных ошибок.

Свитолина выбила россиянку и вышла в 1/8 финала Australian Open
Свитолина выбила россиянку и вышла в 1/8 финала Australian Open

Для теннисисток это был первый очный поединок. Шнайдер является приспешницей диктаторского режима Владимира Путина. В социальных сетях она ставила лайки в поддержку лжи российской пропагандистски Маргариты Симоньян, оправдывающей агрессию РФ.

Свитолина выбила россиянку и вышла в 1/8 финала Australian Open

Следующей соперницей Свитолиной может вновь стать россиянка. Это произойдет если Мирра Андреева, которая посеяна на турнире под восьмым номером, обыграет представительницу Румынии Элену Габриэлу Русе.

Свитолина выбила россиянку и вышла в 1/8 финала Australian Open
Свитолина выбила россиянку и вышла в 1/8 финала Australian Open

Как сообщал OBOZ.UA, украинская теннисистка Александра Олейникова эпичным образом выступила с заявлением о войне в нашей стране во время Australian Open-2026

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!