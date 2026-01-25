Свитолина обыграла лучшую теннисистку России и вышла в четвертьфинал Australian Open. Видео

Лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина (№12 WTA) вышла в 1/4 финала Australian Open-2026, обыграв первую ракетку России Мирру Андрееву (№7 WTA), которая была восьмой сеяной на турнире. 84-минутный поединок на арене Rod Laver Arena завершился со счетом 6:2, 6:4. Это стало 14-м четвертьфиналом в карьере украинки на турнирах Большого шлема.

Видео дня

Поединок начался для украинки непросто. Уже в стартовом гейме ей пришлось отыгрываться с 0:40, что она и сделал блестяще. В дальнейшем наша соотечественница демонстировала высокий уровень при переходах с обороны в атаку, допускала минимум невынужденных ошибок, в отличии от россиянки.

Это позволило Элине уже в четвертом сете взять чужую поадчу. Как только Свитолина держала долгий розыгрыш, ей удавалось набрать очки. Россиянка выигрывала лишь быстрые розыгрыши.

После этого теннисистки продожали обмениваться брейками Ключевой момент в партии настал при счете 4:2 в пользу нашей соотечественницы. Проигрывая на своей подаче 30:40, Элина добыла победу 5:2, а затем на приеме реализовала тройной сетбол.

Вторая партия стартовала неудачно для 31-летней одесситки, когда она под ноль проиграла свою подачу и чужую (0:2). Андреева раз за разом очень опасно атаковала обратным кросом под форхенд Элины.

Украинская теннисистка смогла переломить игру после 10 неудачных розыгрышей подряд, взяв подряд три гейма.

При счете 5:4 первая ракетка Украины имела шанс досрочно завершить поединок. Представительница РФ пыталась сопротивляться, но неудачно.

После матча Свитолина призналась, что поединок получился одним из самых напряженных на турнире. "Я очень, очень довольна своим выступлением сегодня. Мне пришлось действительно бороться до самого последнего розыгрыша. Матч был крайне нервным, и я рада, что смогла его выдержать", — сказала Свитолина в интервью на корте Australian Open.

Украинка отметила, что изначально ожидала тяжелой игры с большим количеством затяжных розыгрышей и сознательно строила тактику под этот сценарий. "Я готовилась к сложной битве и длинным розыгрышам. Старалась очень хорошо работать ногами, сохранять максимальную концентрацию и искать небольшие слабые места в ее игре, чтобы использовать их", — пояснила теннисистка.

Также Свитолина с юмором отреагировала на совет своего мужа Гаэля Монфиса играть спокойнее. "Сегодня я точно не была спокойной. Он бы не был доволен этим, но, думаю, победой он все-таки счастлив", — сказала Свитолина, добавив, что поддержка семьи для нее сейчас особенно важна.

В четвертьфинале Свитолина сыграет с 3-й ракеткой мира Кори Гофф (США).

Эта игра стала второй в очном противостоянии Свитолиной и Андреевой. В марте 2025 года украинка в двух сетах проиграла в четвертьфинале турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллсе (5:7, 3:6).

Напомним, что Свитолина вышла в четвертый круг турнира, обыграв в третьем раунде "нейтральную" Диану Шнайдер, занимающую 22-е место в рейтинге WTA.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!