В драматичном финале Канада – США определился чемпион Олимпиады-2026 в хоккее. Видео

Сборная США по хоккею в овертайме обыграла команду Канады и стала чемпионом Олимпиады-2026. Основное время финального матча на арене Milano Santagiulia в Милане завершилось со счетом 1:1.

Видео дня

Счет был открыт уже на шестой минуте первого периода. Форвард США Мэтт Болди реализовал момент и вывел команду вперед 1:0.

Канада сравняла за 1:44 до конца второго периода. Защитник Кейл Макар получил передачу от Девона Тэйвса и поразил ворота Коннора Хеллебайка, сделав счет 1:1.

В третьем периоде канадцы имели игровое преимущество. К середине отрезка соотношение бросков составляло 36:17, по итогам основного времени 41:26 в пользу Канады.

США получили четырехминутное большинство после двойного малого штрафа Сэма Беннетта за игру высоко поднятой клюшкой против Джека Хьюза. Канадцы выстояли, ранее также реализовать численное преимущество не удалось ни одной из сторон.

Ворота Канады защищал Джордан Биннингтон, а у США играл Коннор Хеллебайк. Капитан канадской команды Сидни Кросби пропускал финал из-за травмы ноги.

Победитель определился в овертайме, который прошел в формате 3 на 3. На 2-й минуте точным ударом отметился защитник "Коламбуса" Зак Веренски.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!