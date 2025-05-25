МОК принял решение по России на Олимпиаде-2026. Олимпийский комитет РФ уже получил это уведомление

Россия не будет допущена к участию в хоккейном турнире на зимних Олимпийских играх 2026 года в Италии, заявил Люк Тардиф, президент Международной федерации хоккея (IIHF), в интервью SVT Sport. По словам Тардифа, IIHF по запросу Международного олимпийского комитета (МОК) разработала календарь матчей для предстоящих Игр. В этом расписании нет российской сборной.

Видео дня

Хоккейный турнир на ОИ-2026 пройдет с 5 по 22 февраля и станет главным украшением Игр.

"Олимпийский комитет России получил это уведомление", – сказал чиновник.

Хотя МОК ещё не сделал официального заявления, Тардиф утверждает, что решение уже было доведено до Олимпийского комитета России.

"Мы чётко дали понять, что ОКР должен уведомить именно МОК, и он это сделал. Мы также хотим, чтобы МОК официально сообщил об этом публично", – подчеркнул Тардиф.

При этом в Федерации хоккея России (ФХР) заявили, что ОКР якобы не получал никаких новых уведомлений от МОК.

"МОК не давал новых рекомендации по допуску нашей команды. Вопрос об этом будет решён позднее", — говорится в официальном сообщении ФХР.

Реакция российских болельщиков оказалась предсказуемой. Многих решение не удивило — напротив, оно было воспринято как давно ожидаемое. Один из комментаторов написал: "Удивительно не то, что сборную РФ не допустили до Олимпиады. Удивляет, что это для кого-то может быть удивительным", напоминая, что с 2022 года команды из России и Беларуси не участвуют в международных турнирах из-за войны в Украине.

Другой пользователь подытожил лаконично: "Всё идёт по плану. Четвёртый год", — ссылаясь на затянувшуюся изоляцию российского спорта.

Были и те, кто считал, что все можно было б исправить: "Шанс был в переговорах, но дали понять, что всех всё устраивает и останавливаться никто не собирается", — написал комментатор под ником Джанлука Нальюка.

Пессимизм в высказываниях доминировал. "Кто-то удивлён? Мы надолго выкинуты из мирового спорта", — подытожил один из пользователей, и с ним трудно поспорить: IIHF уже подтвердила, что сборная России не будет участвовать и в чемпионате мира 2025 года.

Совет IIHF весной 2022 года отстранил сборные России и Беларуси от международных соревнований на неопределенный срок из-за полномасштабного вторжения в Украину. В феврале 2024 года организация продлила санкции на сезон-2024/25.

После этого двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов набросился с оскорблениями на руководителей IIHF и ее президента Люка Тардифа.

На летней Олимпиаде в Париже 2024 российским спортсменам разрешено участвовать только в индивидуальных соревнованиях под нейтральным флагом, при этом команды от России допущены не будут.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!