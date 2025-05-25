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МОК принял решение по России на Олимпиаде-2026. Олимпийский комитет РФ уже получил это уведомление

Максим Иншаков
Спорт Oboz
3 минуты
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МОК принял решение по России на Олимпиаде-2026. Олимпийский комитет РФ уже получил это уведомление

Россия не будет допущена к участию в хоккейном турнире на зимних Олимпийских играх 2026 года в Италии, заявил Люк Тардиф, президент Международной федерации хоккея (IIHF), в интервью SVT Sport. По словам Тардифа, IIHF по запросу Международного олимпийского комитета (МОК) разработала календарь матчей для предстоящих Игр. В этом расписании нет российской сборной.

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Хоккейный турнир на ОИ-2026 пройдет с 5 по 22 февраля и станет главным украшением Игр.

"Олимпийский комитет России получил это уведомление", – сказал чиновник.

МОК принял решение по России на Олимпиаде-2026. Олимпийский комитет РФ уже получил это уведомление

Хотя МОК ещё не сделал официального заявления, Тардиф утверждает, что решение уже было доведено до Олимпийского комитета России.

"Мы чётко дали понять, что ОКР должен уведомить именно МОК, и он это сделал. Мы также хотим, чтобы МОК официально сообщил об этом публично", – подчеркнул Тардиф.

МОК принял решение по России на Олимпиаде-2026. Олимпийский комитет РФ уже получил это уведомление

При этом в Федерации хоккея России (ФХР) заявили, что ОКР якобы не получал никаких новых уведомлений от МОК.

"МОК не давал новых рекомендации по допуску нашей команды. Вопрос об этом будет решён позднее", — говорится в официальном сообщении ФХР.

МОК принял решение по России на Олимпиаде-2026. Олимпийский комитет РФ уже получил это уведомление

Реакция российских болельщиков оказалась предсказуемой. Многих решение не удивило — напротив, оно было воспринято как давно ожидаемое. Один из комментаторов написал: "Удивительно не то, что сборную РФ не допустили до Олимпиады. Удивляет, что это для кого-то может быть удивительным", напоминая, что с 2022 года команды из России и Беларуси не участвуют в международных турнирах из-за войны в Украине.

Другой пользователь подытожил лаконично: "Всё идёт по плану. Четвёртый год", — ссылаясь на затянувшуюся изоляцию российского спорта.

МОК принял решение по России на Олимпиаде-2026. Олимпийский комитет РФ уже получил это уведомление
МОК принял решение по России на Олимпиаде-2026. Олимпийский комитет РФ уже получил это уведомление
МОК принял решение по России на Олимпиаде-2026. Олимпийский комитет РФ уже получил это уведомление

Были и те, кто считал, что все можно было б исправить: "Шанс был в переговорах, но дали понять, что всех всё устраивает и останавливаться никто не собирается", — написал комментатор под ником Джанлука Нальюка.

МОК принял решение по России на Олимпиаде-2026. Олимпийский комитет РФ уже получил это уведомление

Пессимизм в высказываниях доминировал. "Кто-то удивлён? Мы надолго выкинуты из мирового спорта", — подытожил один из пользователей, и с ним трудно поспорить: IIHF уже подтвердила, что сборная России не будет участвовать и в чемпионате мира 2025 года.

МОК принял решение по России на Олимпиаде-2026. Олимпийский комитет РФ уже получил это уведомление
МОК принял решение по России на Олимпиаде-2026. Олимпийский комитет РФ уже получил это уведомление
МОК принял решение по России на Олимпиаде-2026. Олимпийский комитет РФ уже получил это уведомление

Совет IIHF весной 2022 года отстранил сборные России и Беларуси от международных соревнований на неопределенный срок из-за полномасштабного вторжения в Украину. В феврале 2024 года организация продлила санкции на сезон-2024/25.

После этого двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов набросился с оскорблениями на руководителей IIHF и ее президента Люка Тардифа.

На летней Олимпиаде в Париже 2024 российским спортсменам разрешено участвовать только в индивидуальных соревнованиях под нейтральным флагом, при этом команды от России допущены не будут.

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