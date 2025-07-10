В деле о гибели футболиста 'Ливерпуля' Диогу Жоты случился сенсационный поворот

Водитель грузовика Жозе Азеведу, ставший очевидцем аварии, в которой погибли звезда "Ливерпуля" Диогу Жота и его брат Андре Силва, заявил, что их автомобиль не двигался с превышением скорости. Это противоречит предварительному заключению полиции, в котором утверждается, что причиной трагедии могла стать именно избыточная скорость.

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По словам Азеведу, он снял видео сразу после аварии и попытался помочь, но спасти братьев не удалось. "Я остановился, попытался помочь, но, к сожалению, ничего не мог сделать. У меня чистая совесть. Я видел эту машину – её марку и цвет – очень чётко. Эта дорога тёмная и опасная, я езжу по ней каждый день с понедельника по субботу и хорошо её знаю", – сказал он в обращении к семье погибших.

Жота (28 лет) и его младший брат Силва (26 лет) погибли в ночь на 4 июля, около 00:35 по местному времени, на трассе A-52 неподалёку от города Сернадилья, в северо-западной части Испании.

По предварительной информации, их Lamborghini Huracan стоимостью £180 000 выехал на обгон, после чего у него лопнуло колесо. Машина съехала с дороги, перевернулась и загорелась. Огонь перекинулся на близлежащую растительность. Прибывшие на место службы не смогли спасти водителя и пассажира.

Отмечается, что братья направлялись в Сантандер, чтобы оттуда на пароме добраться в Великобританию. Жоте посоветовали не летать на самолёте после недавно перенесённой операции на лёгких.

Полиция пока не опубликовала точные данные о скорости автомобиля в момент аварии, однако сообщила, что эксперты изучают следы шин и все данные указывают на превышение допустимой скорости. Также утверждается, что за рулём был именно Диогу Жота.

Трасса A-52, где произошла авария, ранее неоднократно критиковалась за плохое освещение, ямы и небезопасную инфраструктуру. В 2020 году на ней было выписано почти 15 000 штрафов за превышение скорости. Только в 2024 году водители подали около 40 официальных жалоб на дорожные выбоины. В 2023 году на этом участке произошло 19 аварий с коэффициентом смертности 1,5 человека на ДТП.

Гибель Жоты вызвала волну скорби в футбольном мире. Тысячи болельщиков и коллег по цеху выразили соболезнования семье футболиста.

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