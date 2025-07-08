Экспертиза назвала причину ДТП, в котором погиб знаменитый футболист 'Ливерпуля' и сборной Португалии Диогу Жота

По предварительным данным следствия, причиной аварии, в которой погибли футболист "Ливерпуля" Диогу Жота и его брат Андре Силва, стали "сильное превышение скорости" и техническая проблема с одним из колёс автомобиля, сообщает El Mundo, со ссылкой на Гражданскую гвардию Испании. Автомобиль, в котором находились братья, вылетел с дороги, после чего загорелся, что серьёзно усложнило расследование.

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Бригада дорожной полиции из Саморы завершает технический отчёт об аварии, которая произошла в 00:40 в ночь на четверг, 3 июля, на 63-м километре трассы A-52, соединяющей Понтеведру с Бенавенте.

Следы, оставленные одной из шин на асфальте примерно за 100 метров до места столкновения — длиной около 50 метров — стали ключевыми для формулирования предварительных выводов.

Все собранные доказательства указывают на то, что за рулём в момент аварии находился именно Диогу Жота. Как стало известно изданию El Mundo, установить личности и расположение погибших в салоне удалось только благодаря личным вещам, так как тела были серьёзно обгоревшими.

Окончательный отчёт всё ещё готовится, однако дело уже передано в суд. Его ведёт единственная судья города Пуэбла-де-Санабрия — Елена Рубио Гонсалес. Хотя состава преступления в деле не обнаружено, материалы оформляются в рамках судебного расследования.

Как сообщают источники в следствии, именно Диогу Жота, игрок сборной Португалии, управлял автомобилем в момент аварии. Он и его брат Андре направлялись в Сантандер, где Жота планировал сесть на паром до Великобритании – врачи рекомендовали ему не лететь на самолёте из-за проблем с лёгкими.

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