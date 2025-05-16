В Англии готовы заплатить 60 млн евро за игрока сборной Украины: СМИ назвали двух претендентов

Английский "Борнмут" хотел бы сохранить в своем состав лидера обороны сборной Украины Илью Забарного, который прочно занял место в основном составе команды. При этом "черешни", которые в нынешнем сезоне установили клубный рекорд по набранным очкам в Премьер-лиге готовы рассмотреть предложения по нашему соотечественнику.

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Об этом информирует издание The i Paper. Накануне мадридский "Реал" согласовал трансфер другого центрального защитника "Борнмута" – 20-летнего датчанина Дина Хейсена. За него "королевский клуб" заплатит 50 миллионов евро отступных.

Руководство английского клуба после этого не хочет оставаться без украинского центрбека, который пропустил всего три матча в первенстве страны. Однако "черешни" навесили ценник на Забарного в размере 59,5 млн евро (50 млн фунтов). Именно с этой суммы они готовы рассмотреть продажу 22-летнего воспитанника киевского "Динамо".

Основными претендентами на Илью считаются "Ньюкасл" и "Манчестер Сити". "Сороки", который негласно считаются самым богатым клубом Лиги, же давно следят за украинцем. А "Сити" готовятся к чистке состава по итогам сезона.

Отметим, что минувшей зимой Забарный категорически отказался от перехода во французский ПСЖ из-за вратаря сборной России.

Как сообщал OBOZ.UA, вратарь сборной Украины Андрей Лунин уже в летнее межсезонье может сменить команду и перейти из мадридского "Реала" за 25 млн евро.

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