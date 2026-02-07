Уверенная победа 'Днепра'. Поражения 'Киев-Баскета' и 'Черкаських Мавп'. Результаты Суперлиги GGBET 7 февраля

В субботу, 7 февраля, в чемпионате Украины по баскетболу состоялись очередные поединки регулярного сезона Суперлиги GGBET. Днепр одержал победу в матче регулярного чемпионата Суперлиги GGBET, одолев на домашней площадке БК Запорожье — 98:68.

После равной первой четверти Днепр сделал рывок во второй четверти, которую выиграл 26:8. После этого интрига в СК Шинник не возвращалась: чемпионы Украины продолжали развивать преимущество в счете, которое в этом матче достигало максимальных 33 очков в четвертой четверти.

Владимир Коваль задействовал широкую ротацию, участие в матче приняли все 12 игроков, которые были в заявке и ни один не сыграл больше 23 минут. Самыми результативными у Днепра стали Владимир Конев и Станислав Тимофеенко, которые набрали по 17 очков. У Запорожья 25 очков в актив записал Илья Лещина.

Днепр уверенно третий раз в сезоне одолел Запорожье и в который раз закрепился в статусе лидера турнирной таблицы Суперлиги GGBET. Днепр одержал 16 победу в 18 матчах сезона, а Запорожье потерпел 11 поражения при аналогичном количестве сыгранных матчей.

Суперлига. Регулярный чемпионат

Днепр, СК Шинник

Днепр — Запорожье 98:68 (20:21, 26:8, 27:15, 25:24)

Днепр: Тимофеенко 17 + 5 подборов + 5 передач, Сипало 13 + 5 подборов + 2 блок-шота, Горобченко 11, Дубоненко 9, Бондарчук 2 - 4 потери — старт, Конев 17, Сорочан 6, Загреба 6 + 7 подборов + 2 блок-шотоа, Колдомасов 5, Тарасенко 5, Закурдаев 5 + 5 передач, Дружелюбов 2

Запорожье: Лещина 25 + 6 подборов + 4 передачи, Буц 12 + 5 подборов, Мэтьюз 6 + 6 передач, Эйса 6 + 7 подборов, Ловингс 2 — старт, Климанов 5, Величко 4, Петренко 4, Терехин 2, Суркис 2

Старый Луцк одержал победу в матче регулярного чемпионата Суперлиги GGBET, одолев в Ивано-Франковске Киев-Баскет — 90:72.

Аутсайдер чемпионата выиграл неожиданно очень уверенно: завладев лидерством в дебюте игры, Старый Луцк контролировал матч до самого его завершения, стабильно удерживая киевлян на двузначной дистанции. У столичного клуба не было никакого лидерства в этом матче.

17 потерь и 38% реализации бросков с игры стали главной проблемой для Киев-Баскета в этом матче наряду с защитой против американских легионеров соперника, которые за счет в основном индивидуальных действий в нападении принесли своей команде 62 очка из 90 командных. 24 очка набрал Рональд Мур, 22 очка, 7 подборов и 5 перехватов у Лоренцо Андерсона. Также у лучан надо отметить Святослава Товкача, который выйдя со скамейки, набрал 16 очков и сделал 7 подборов.

У киевлян в третьем матче подряд лучшим был Артем Смитюх, который собрал дабл-дабл — 22 очка + 11 подборов (РЭ 28). Но для камбэка в этом матче киевлянам этого было мало. Старый Луцк впервые в сезоне победил Киев-Баскет и одержал свою вторую победу в чемпионате. Киевляне проиграли оба своих матча игрового уикенда в Ивано-Франковске.

Суперлига. Регулярный чемпионат

Ивано-Франковск, Манеж КФВ

Старый Луцк — Киев-Баскет 90:72 (24:16, 23:17, 18:20, 25:19)

Старый Луцк: Мур 24 + 6 подборов - 4 потери, Андерсон 22 + 7 подборов + 5 перехватов, Рой 16 + 7 подборов, Дюпин 4, Лесик 2 — старт, Товкач 16 + 7 подборов, Горобченко 4, Михайлов 2, Тимощук 0

Киев-Баскет: Смитюх 22 + 11 подборов, Бублик 19 + 5 подборов, Карпюк 7, Сушкин 5 + 6 передач, Романица 2 — старт, Колаволе 15, Сандул 2, Малич 0, Рыжков 0

Нико-Баскет одержал домашнюю победу в матче регулярного чемпионата Суперлиги GGBET, одолев на домашней площадке СК Надежда Черкасские Мавпы — 69:56.

Суперлига GGBET. Регулярный чемпионат

Николаев, СК Надежда

Нико-Баскет — Черкасские Мавпы 69:56 (18:10, 17:19, 18:8, 16:19)

Нико-Баскет: Пикок 23 + 7 подборов + 6 перехватов, Грищук 11, Сафонов 10, Лукьян 6 + 6 подборов + 3 передачи, Гарбар 4 — старт, Моляров 7, Водолазский 4, Зайцев 4, Лыхой 0, Кабанов 0

Обезьяны: У пырь 7, Пирогов 6, Гэмлин 6+6 подборов, Марченко 4, Кошеватский 4+5 подборов — старт, Дибиамака 19+5 подборов, Холод 10+6 подборов - 3 потери, Голенков 0, Фесун 0