'Уверен, что порвал бы его': 40-летний россиянин бросил вызов Усику

Бывший российский боксер Егор Мехонцев отметился абсолютно нелепым высказыванием о том, что не оставил бы сейчас шансов Александру Усику. 41-летний представитель РФ, который победил украинца в полуфинале чемпионата мира 2009 года со счетом 14:10, выразил желание подраться с нашим соотечественником на профессиональном ринге.

Об этом Мехонцев заявил в интервью порталу talkSport. Россиянин, который ничего не добился после ухода из аматоров и провел последний бой в 2017 году, также обвинил Усика в симуляциях и недостойном поведении во время поединков.

"Я был бы рад профессиональному бою. Я до сих пор уверен, что порвал бы его. Мне 40, но я все еще так считаю. Я не могу ходить и говорить, что сделаю то или это – в нашей культуре это считается неприличным, – но у меня большая уверенность в себе. Если что, я готов в любое время и в любом месте. Когда он боксировал со мной, он все время падал, как будто я бил его ниже пояса, хотя я бил по корпусу, – и при этом хватал за те места, куда бить нельзя. Я считаю это позорным, у нас это считается низким поступком", – сказал Мехонцев.

Отметим, что ранее этот россиянин нелепо критиковал составителей рейтинга портала Boxing Scene за то, что они назвали Усика лучшим боксером ХХІ столетия.

Мехонцев выступал в поддержку войны в Украине. На своей странице в социальной сети Instagram он публиковал ролик о пропагандистской акции "Zа мир".

