'Потому что он украинец?' Чемпиона ОИ из РФ возмутило первое место Усика в почетном рейтинге

Олимпийский чемпион Егор Мехонцев раскритиковал редакторов портала Boxing Scene за то, что они назвали Александра Усика (23-0, 14 КО) лучшим супертяжем ХХІ века. Российский экс-боксер повторил традиционные кремлевские нарративы о политизации спорта, а также не согласился с таким выбором журналистов.

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Об этом Мехонцев заявил в интервью порталу Vprognoze.ru. По мнению 40-летнего россиянина, рейтинг был составлен "кучкой людей, считающей себя специалистами", а поэтому болельщикам якобы не стоит доверять их мнению и относиться к их списку серьезно.

"Это мнение всего лишь одной редакции, небольшой кучки людей, считающей себя специалистами. Я бы составил другой список. Возможно, это политизированное решение. Не знаю, какие критерии они брали в расчет для попадания в этот рейтинг. Они вправе это делать на своем портале. Есть спортивные критерии, есть творческие, есть артистические. Может, за свой артистизм он заслужил нахождение на первом месте, или потому что он украинец. Что их оспаривать? Время расставляет все по своим местам", – сказал Мехонцев.

Отметим, что вместе с Усиком в топ-3 лучших супертяжей нынешнего столетия вошли легендарные братья Кличко. Россиян в рейтинге ожидаемо не оказалось.

Ранее росСМИ нелепо обвинило Усика в том, что он "встал на сторону террористов". После реванша с Фьюри наш соотечественник напомнил россиянам о воле украинского народа, подняв над головой саблю гетмана Ивана Мазепы. Позже были раскрыты детали этого перфоманса.

Как сообщал OBOZ.UA, российские спортивные сайты опозорились с освещением реванша между Тайсоном Фьюри и Александром Усиком, распространив фейковые слова британца о Владимире Зеленском.

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