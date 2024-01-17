"Усложняет задачу": Льюис назвал фаворита боя Усик – Фьюри

Легендарный британский боксер Леннокс Льюис, который является последним на сегодня абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе, назвал Тайсона Фьюри (34-0-1, 24 КО) фаворитом в поединке против Александра Усика (21-0, 14 КО). Победитель Виталия Кличко, как и многие эксперты, сделал акцент на физических данных своего соотечественника.

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Об этом Льюис написал на своей странице в социальной сети Х, ранее известной как Twitter. Британец, который объединил все пояса дивизиона в ноябре 1999 года, победив Эвандера Холифилда, отметил, что с большим интересом ждет противостояния Усика и Фьюри, победитель которого войдет в историю бокса.

"Кстати, я с нетерпением жду возможности приветствовать Фьюри или Усика в клубе абсолютных чемпионов мира. Рад, что они решили сотворить историю. Это должен быть великий бой. Хороший большой парень побеждает хорошего маленького парня... Преимущество у Фьюри. Физическая динамика значительно усложняет задачу для маленького парня, но учитывая мобильность и навыки, которыми обладают оба бойца, будет интересно посмотреть", – отметил Льюис.

Ранее OBOZ.UA рассказал читателям о том, что связывает Фьюри и Украину. Кроме того, Усик показал видео своей впечатляющей подготовки к противостоянию, восхитив фанатов. А бывший чемпион мира в полусреднем весе Шон Портер выразил уверенность в том, что битва украинца и британца не состоится 17 февраля.

Экс-чемпион мира Энтони Джошуа (27-3, 24 КО) дал свой однозначный прогноз на поединок Александра и Тайсона, а также объяснил, почему победу одержит именно наш соотечественник. Кроме того, он признался, что хотел бы победы Фьюри.

В свою очередь Усик встревожил британских фанатов своими тренировками. А секс-символ мирового бокса австралийка Эбани Бриджес сделала категоричный прогноз на дуэль украинца и британца.

Также бывший абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Риддик Боу назвал раунд, в котором завершится бой Александра и Тайсона. А букмекеры вновь кардинально изменили котировки на поединок.

Как сообщал OBOZ.UA, также стала известна скандальная подробность проведения шоу Усик – Фьюри, связанная с Россией. СМИ раскрыли планы Саудовской Аравии организовать бой победителя поединка против сильнейшего в противостоянии Энтони Джошуа и Фрэнсиса Нганну.

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