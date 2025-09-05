Усика обвинили в 'ужасных последствиях' для супертяжелого дивизиона

Решение Александра Усика (24-0, 15 КО) не отказываться от чемпионского пояса Всемирной боксерской организации (WBO) и отложить обязательную защиту пояса против Джозефа Паркера (36-3, 23 ) будет нести "ужасные последствия" для супертяжелого дивизиона. После того, как украинец запросил для себя медицинское исключение после требования WBO выйти на ринг с новозеландцем, он заблокировал проведение титульных боев в весовой категории.

Видео дня

Об этом пишут обозреватели портала World Boxing News. Они упрекнули украинского боксера в том, что тот тормозит развитие карьер других супертяжей, а также негативно влияет на зрительский интерес к королевскому дивизиону, удерживая все пояса.

"Запросив время на восстановление, а не отказавшись от пояса, Усик дал понять, что намерен продолжить удерживать свое чемпионство. Однако последствия этого ужасны для дивизиона, поскольку ни один титульный бой в супертяжелом весе не может состояться, пока он не будет готов вернуться. Для поклонников бокса боксерская сцена в супертяжелом весе остается закрытой до возвращения абсолютного чемпиона и короля", – отметили журналисты.

До этого WBO объявила о том, что Усик останется владельцем всех поясов до 2026 года, При этом Паркер, который является временным чемпионом WBO, планирует выйти на ринг 25 октября.

На выходных WBO потребовала от Усика срочно предоставить новое медицинское заключение. Это случилось после того, как в сети появилось видео, где украинский чемпион пляшет на сцене вместе с певцом Иво Бобулом и играет в футбол в благотворительном матче вместе с другими украинскими звездами.

24 июля WBO обязала Усика начать переговоры с Паркером, однако украинец попросил 90-дневную паузу, сославшись на травму. Также стало известно, что новозеландец определился со следующим соперником.

В свою очередь, промоутер Александр Красюк призвал супертяжа немедленно завершить карьеру. Свой последний поединок Усик провел 19 июля, когда в пятом раунде брутально нокаутировал Даниеля Дюбуа (22-3, 21 КО).

Как сообщал OBOZ.UA, директор команды Александра Усика Сергей Лапин отказался отвечать на вопрос, собирается ли боксер заканчивать карьеру.

