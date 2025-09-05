УкраїнськаУКР
русскийРУС

Усика обвинили в "ужасных последствиях" для супертяжелого дивизиона

Александр Чеканов
Спорт Oboz
2 минуты
2,6 т.
Усика обвинили в 'ужасных последствиях' для супертяжелого дивизиона

Решение Александра Усика (24-0, 15 КО) не отказываться от чемпионского пояса Всемирной боксерской организации (WBO) и отложить обязательную защиту пояса против Джозефа Паркера (36-3, 23 ) будет нести "ужасные последствия" для супертяжелого дивизиона. После того, как украинец запросил для себя медицинское исключение после требования WBO выйти на ринг с новозеландцем, он заблокировал проведение титульных боев в весовой категории.

Видео дня

Об этом пишут обозреватели портала World Boxing News. Они упрекнули украинского боксера в том, что тот тормозит развитие карьер других супертяжей, а также негативно влияет на зрительский интерес к королевскому дивизиону, удерживая все пояса.

Усика обвинили в "ужасных последствиях" для супертяжелого дивизиона

"Запросив время на восстановление, а не отказавшись от пояса, Усик дал понять, что намерен продолжить удерживать свое чемпионство. Однако последствия этого ужасны для дивизиона, поскольку ни один титульный бой в супертяжелом весе не может состояться, пока он не будет готов вернуться. Для поклонников бокса боксерская сцена в супертяжелом весе остается закрытой до возвращения абсолютного чемпиона и короля", – отметили журналисты.

До этого WBO объявила о том, что Усик останется владельцем всех поясов до 2026 года, При этом Паркер, который является временным чемпионом WBO, планирует выйти на ринг 25 октября.

Усика обвинили в "ужасных последствиях" для супертяжелого дивизиона

На выходных WBO потребовала от Усика срочно предоставить новое медицинское заключение. Это случилось после того, как в сети появилось видео, где украинский чемпион пляшет на сцене вместе с певцом Иво Бобулом и играет в футбол в благотворительном матче вместе с другими украинскими звездами.

24 июля WBO обязала Усика начать переговоры с Паркером, однако украинец попросил 90-дневную паузу, сославшись на травму. Также стало известно, что новозеландец определился со следующим соперником.

Усика обвинили в "ужасных последствиях" для супертяжелого дивизиона

В свою очередь, промоутер Александр Красюк призвал супертяжа немедленно завершить карьеру. Свой последний поединок Усик провел 19 июля, когда в пятом раунде брутально нокаутировал Даниеля Дюбуа (22-3, 21 КО).

Усика обвинили в "ужасных последствиях" для супертяжелого дивизиона

Как сообщал OBOZ.UA, директор команды Александра Усика Сергей Лапин отказался отвечать на вопрос, собирается ли боксер заканчивать карьеру.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!