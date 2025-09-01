Соперник Усика отказался от боя с украинцем и назвал нового соперника: СМИ раскрыли дату поединка Паркера

Обладатель временного чемпионского пояса по версии Всемирной боксерской организации (WBO) Джозеф Паркер (36-3, 23 КО) не будет проводить свой ближайший бой с Александром Усиком (24-0, 15 КО). Новозеландец решил не дожидаться пока украинец определиться со своим будущим, а принял решение вернуться на ринг осенью.

Как пишет авторитетное издание Ring Magazine, Паркер проведет свой следующий бой 25 октября, а его соперником станет британец Фабио Уордли (19-0-1, 18 КО). Шоу состоится на арене О2 в столице Великобритании Лондоне, а Джозеф уже начал к нему подготовку.

При этом существует вероятность, что на кону поединка будет стоять полноценный титул WBO в супертяжелом весе. Это произойдет, если организация лишит пояса Усика, от которого ранее потребовали провести защиту с Паркером. Однако наш соотечественник запросил медицинское исключение.

При этом вокруг украинца разгорелся настоящий скандал после того, как в сети появилось видео, где Усик пляшет на сцене вместе с певцом Иво Бобулом и играет в футбол в благотворительном матче вместе с другими звездами. Если наш боксер не сможет доказать, что у него действительно есть проблемы со спиной, он будет лишен пояса WBO.

Это будет означать, что Паркера признают полноценным чемпионом, а титул он выставит на кон поединка против Уордли. Если же украинец подтвердит травму, то победитель боя новозеландца и британца станет первым претендентом на противостояние с Усиком в будущем году.

Как сообщал OBOZ.UA, директор команды Александра Усика Сергей Лапин отказался отвечать на вопрос, собирается ли боксер заканчивать карьеру.

