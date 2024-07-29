Усик заплатит призовые за медали Олимпиады-2024: сколько получат боксеры

Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик (22-0, 14 КО) решил дополнительно мотивировать сборную Украины по боксу на Олимпийских играх 2024 года в Париже. Победитель Лондона-2012 пообещал выплатить призовые медалистам турнира в столице Франции.

Видео дня

Об этом информирует сайт "Чемпион". По его данным, перед стартом Игр-2024 Усик встретился с олимпийской сборной Украины по боксу, раздал ребятам конверты с денежными премиями и пообещал заплатить из собственного кармана очень солидные призовые за медали в Париже.

Золотую награду Усик оценил в 80 тысяч долларов, "серебро" – в 70, а за бронзовую медаль можно будет получить сумму в 50 тысяч долларов. Отметим, что ранее стали известно сколько призовых выплатит атлетам государство.

Нашу страну в боксерском олимпийском турнире представляют Айдер Абдураимов (весовая категория до 57 килограмм), Александр Хижняк (до 80 кг) и Дмитрий Ловчинский (92+, вылетел в предварительном раунде). Хижняк является вице-чемпионом Игр в Токио, в финале которых он сенсационно проиграл нокаутом бразильцу Хеберту Соузе.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее тренеру сборной Украины по боксу Дмитрию Сосновскому не хватило аккредитации на Олимпиаду-2024 и он рисковал не поехать с командой в Париж. Сам Усик рассказал о своей миссии на ОИ.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!