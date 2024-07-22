Стало известно, сколько заплатят украинским призерам Олимпиады-2024

Призовые украинским спортсменам, которые выиграют медали Олимпийских играх 2024 года в Париже, останутся на том же уровне, что были и в Токио-2020. Наша страна, которая продолжает противостоять немотивированной российской агрессии, не может себе позволить увеличить и без того немалые суммы.

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Об этом в интервью сайту sport-express.ua рассказал президент Национального олимпийского комитета (НОК) Украины Вадим Гутцайт. По его словам, чемпионы Игр в столице Франции получат по 125 тысяч долларов, обладатели "серебра" могут рассчитывать на 100 тысяч, а бронзовым призерам выплатят по 80 тысяч в американской валюте.

"Действительно, премиальные остались такими, как были в Токио. 125 тысяч долларов за "золото", 100 – за "серебро", и 80 – за "бронзу". Это немаленькие деньги. Нужно понимать, что наша страна находится в состоянии войны, а во время войны это особенно большие средства. Если у нас, дай Бог, будут спортсмены с золотыми наградами, то они получат 125 тысяч долларов премиальных плюс президентская стипендия. Вы знаете, это существенная поддержка для каждого спортсмена", – сказал Гутцайт.

Напомним, сборная Украины на ОИ-2024 будет представлена 140 атлетами в 23 видах спорта. Сами соревнования состоятся в столице Франции с 26 июля по 11 августа.

Как сообщал OBOZ.UA, украинские спортсмены отказались жать руки россиянам на Олимпийских играх в Париже, чем вызывали истерики в РФ.

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