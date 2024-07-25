'Может стать последней': Усик объявил, что едет на Олимпиаду-2024, и назвал свою цель

Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик отправился на Олимпийские игры 2024 года в Париже. По словам нашего соотечественника, в столице Франции он будет добиваться от функционеров решения о включения бокса в программу следующих турниров.

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Об этом сам Усик написал на своей странице в социальной сети Instagram. 37-летний боксер, который становился олимпийским чемпионом в 2012 году в Лондоне, отметил, что ОИ имеют огромное значение для этого вида спорта, а победа на Играх в буквальном смысле является вершиной для атлетов.

"Трудно смириться с тем, что эта Олимпиада может стать последней, на которой будут проводиться соревнования по боксу. Их потеря будет разрушительной для нашего спорта, поскольку в любительском боксе появляются новые таланты. Я считаю, что олимпийское "золото" – это вершина достижений любого спортсмена. Вот почему я проведу время в Париже в поиске способов помочь. Мы стремимся сохранить олимпийский бокс для будущих поколений, гарантируя, что он останется честным, прозрачным и по-настоящему олимпийским", – подчеркнул Усик.

Отметим, что накануне ОИ-2024 сессия Международного олимпийского комитета (МОК) исключила из числа признанных организаций Международной боксерскую ассоциацию (IBA), чем вызвала истерику у ее российского президента Умара Кремлева (настоящая фамилия – Лутфуллоев). Представитель РФ был незаконно переизбран президентом IBA и наложил санкции на Украину.

Как сообщал OBOZ.UA, легенда мирового бокса Геннадий Головкин призвал национальную федерацию Казахстана выйти из состава позорной IBA.

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