Главный тренер сборной Украины по боксу не поедет на Олимпиаду, так как ему не хватило пропуска

Главный тренер сборной Украины Дмитрий Сосновский не поедет с командой на Олимпиаду. Об этом в соцсетях написал воспитанник тренера, экс-чемпион мира Андрей Котельник. Это же подтверждает LuckyPunch со ссылкой на Федерацию бокса Украины.

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Сосновскому не хватило аккредитации, которые выдавали организаторы Олимпийских игр-2024 на на Федерацию. По правилам Международного олимпийского комитета количество аккредитаций для тренерского штаба составляет 50% от количества лицензий у спортсменов.

Таким образом, в Париж со спортсменами должны были ехать 2 тренера, однако ФБУ удалось добиться 4 аккредитаций: для трех личных тренеров и врача.

Как сообщили в ФБУ, они пытались решить этот вопрос и договориться за еще одну аккредитацию, однако сделать это не удалось.

Отметим, что на боксерском турнире ОИ-2024 выступят три представителя Украины: Александр Хижняк (весовая категория до 80 кг) гарантировал участие в Олимпиаде на Европейских играх 2023, а Айдер Абдураимов (до 57 кг) и Дмитрий Ловчинский (свыше 92 кг) добились этого, победив на 2-м мировом Олимпийском квалификационном турнире 2024 года.

Отметим, что ранее Сосновский назвал вице-президента Международной боксерской ассоциации IBA Владимира Продивуса виновным в проблемах украинского бокса.

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