21 декабря город Эр-рияд в Саудовской Аравии вновь будет в центре внимания многочисленных поклонников бокса. Здесь состоится бой-реванш между супертяжами, украинцем Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри.

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Напомним, 18 мая в Эр-Рияде 37-летний Усик в 12-раундовом бою за чемпионские пояса WBC, WBO, WBA и IBF раздельным решением судей – 113:112, 113:114 и 114:113 – победил грозного Фьюри. Это была 22-я победа Усика в 22-м его бою на профессиональном ринге, 14 из них закончились нокаутом. 37-летний Александр первым в истории профессионального бокса стал обладателем четырёх основных чемпионских титулов в супертяжёлом весе.

Соперник украинца, 35-летний Фьюри, потерпел в своём 36-м бою первое поражение. До этого в своих 34 боях он 24 раза соперника нокаутировал, а один бой завершил вничью.

Решающий девятый раунд

Многие эксперты и журналисты считают, что решающим в этом бою стал девятый раунд. В нём Усик прибавил в скорости ведения боя, активности, заставил британца раскрыться, выдал серию мощных ударов – соперник не успевал их парировать. Александр отправил Тайсона в нокдаун и был близок к нокауту – оставалась нанести пару сильных ударов. Но рефери приостановил бой – и тут же последовал сигнал гонга на перерыв.

В десятом раунде Усик пытался развить успех. Нокаутировать соперника не удалось, но по количеству нанесённых ударов он имел ощутимое преимущество

А судьи кто?

В ринге этот бой обслуживал опытный американец Марк Нельсон. победителя 12-раундового боя определили трое: канадец Крэйг Метклеф, испанец Мануэль Оливер Палермо и американец Майк Фитцджеральд. Усику отдали победу двое из них, а того арбитра, который посчитал, что сильнейшим был британец, некоторые специалисты критикуют до сих пор, не разделяя его решения.

Бой-реванш

Ещё до первого боя представители Усика и Фьюри договорились, что, независимо от его исхода, в 2024 году должен состояться бой-реванш. По неофициальной информации, за победный бой Усик получил около 50 млн долларов, его соперник – около 90-та.

Победитель боя-реванша уже не будет носить титул абсолютного чемпиона, и вот почему. Международная федерация бокса приняла решение, что Усик, готовясь к важному бою с Фьюри, не провёл обязательную защиту своего чемпионского пояса по версии IBF. Ещё с августа 2023 года обязательным претендентом на бой с Усиком по версии IBF был хорват Филип Хргович. В бою Хрговича с британцем Даниэлем Дюбуа определился чемпион мира в супертяжёлом весе по версии IBF. Чемпионом стал Дюбуа, и теперь он претендует на бой с Усиком за пояс IBF. К слову, боксеры совсем недавно пересекались в ринге, в августе 2023-го, и тогда украинец одержал победу техническим нокаутом в 9-м раунде. А на кону боя-реванша между Усиком и Фьюри теперь остались три самых главных чемпионских пояса, которые принадлежат сегодня украинцу.

Немного из истории профессионального бокса. Все четыре чемпионских пояса в супертяжёлом весе в своё время принадлежали украинцам – братьям Кличко. В 2011 году Владимир владел титулами чемпиона по версиям WBA, WBO и IBF, а Виталий был чемпионом WBC.

Боксер мира номер один

После победы Усика в бою с Фьюри в своём обновленном престижном рейтинге топ-10 авторитетное издание The Ring назвало Усика на сегодняшний день лучшим боксёром мира среди представителей всех весовых категорий. В предыдущей версии рейтинга The Ring Усик был третьим. Пожелаем украинцу Александру Усику и в дальнейшем возглавлять топ-10 лучших боксёров мира.

Победы на рингах Перта и Сан-Диего

Успешно провели свои бои ещё два украинских боксёра-профессионала. В 2023 году Василий Ломаченко уступил американцу Дэвину Хейни в бою за за звание абсолютного чемпиона мира в лёгком весе.

Возвращение на ринг после довольно продолжительного перерыва завершилось победой в бою с австралийцем Джорджем Камбососом-младшим за вакантный пояс чемпиона мира по версии IBF в лёгком весе. На ринге австралийского города Перт украинец нокаутировал своего соперника в 11-м раунде. Теперь на счету 36-летнего Ломаченко 18 побед (12 из них нокаутом) и 3 поражения.

Денис Беринчик (19-0-0, 9 КО) завоевал свой первый полноценный чемпионский пояс на профессиональном ринге. В американском Сан-Диего в бою за звание чемпиона мира по версии WBO в лёгком весе (до 61 кг) он победил известного мексиканского боксёра Эмануэля Наваррете (38-1-1, 31 КО). Это был 20-1 бой Беринчика и его 20-я победа. Так держать, Денис!