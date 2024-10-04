Объединенный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик (22-0, 14 КО) спокойно отреагировал на новый выпад со стороны Тайсона Фьюри (34-1-1, 24 КО). Наш соотечественник не поддался на провокацию, а наоборот отметил высокий уровень своего ближайшего соперника.

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На своей странице в социальной сети Instagram Усик оставил лишь пять слов в ответ на оскорбления со стороны Фьюри и его обещание нокаутировать украинца в ближайшем поединке, взять реванш за поражение 18 мая и в третий раз стать чемпионом мир а всупертяжелом весе.

"Ты реально крутой, мой друг", – написал Усик, который уже открыл свой тренировочный лагерь.

Напомним, 18 мая Усик победил Фьюри раздельным решением судей – 114:113, 113:114, 115:112 – и стал абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе. Через месяц после боя украинец был вынужден отказаться от пояса Международной федерации бокса (IBF).

До этого Александр категорично высказался о том, что случится, если Тайсон попытается сорвать реванш. Он также поделился ожиданиями от второго боя с Фьюри и ответил на обвинения в мошенничестве во время боя 18 мая. Кроме того, Александр рассказал, чему научился в этом поединке.

Легендарный Владимир Кличко поделился своими ожиданиями от реванша Усика и Фьюри. А экс-чемпион Амир Хан не согласился с прогнозами на повторный бой боксеров. Кроме того, россиянин Александр Поветкин приписал РФ успехи нашего соотечественника.

В свою очередь, российский тренер по боксу Андрей Ивичук назвал Тайсона победителем будущего реванша с Александром. А сам украинец назвал единственного боксера, с которым ему интересно подраться после второго боя с британцем.

Как сообщал OBOZ.UA, Энтони Джошуа ответил на вопрос, кого бы хотел видеть победителем реванша между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри. Сам британец назвал свою мотивацию на второй поединок против нашего соотечественника. Также он рассказал, когда начнет подготовку к противостоянию. СМИ опубликовали впечатляющую статистику Усика.

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