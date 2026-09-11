"У них серьёзные проблемы": Трамп заявил, что не сожалеет об ударах по Ирану

Президент США Дональд Трамп заявил, что не жалеет о том, что начал войну против Ирана в феврале этого года. Он считает, что без вмешательства США Тегеран уже обзавелся бы ядерным оружием.

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Об этом Трамп сказал в интервью Fox News. Он добавил, что снова принял бы такое же решение, если бы ему пришлось это делать.

Заявление Трампа

После нескольких месяцев изнурительного вооруженного противостояния с Тегераном, последствия которого, в частности, в виде резкого подорожания нефти и нефтепродуктов, ощущает весь мир, Трамп заявил, что не сожалеет о нанесении ударов по Ирану.

"Нет, я не верю в то, что можно о чём-то сожалеть… Некоторые люди спрашивали меня об этом, и если бы пришлось делать это снова, я поступил бы так же. Я лишил их возможности создавать ядерное оружие", – сказал президент США.

По мнению Трампа, его решение защитило страны региона. Более того: отвратило угрозу ударов по самим Штатам.

"Они бы стерли с лица земли весь Ближний Восток и начали бы наносить удары по нашим городам", – сказал президент США.

По его убеждению, режим в Иране "еле держится на плаву", Трамп также считает, что "у них серьезные проблемы".

Как сообщал OBOZ.UA, в окружении Трампа предполагают, что война с Ираном может затянуться до 2029 года. По крайней мере , об этом говорят источники WSJ среди американских чиновников.

Между тем в "завершении" российско-украинской войны в Белом доме снова усмотрели беспрецедентный "прорыв": после телефонного разговора с российским диктатором Владимиром Путиным Трамп в очередной раз заявил, что тот "хочет заключить соглашение".

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