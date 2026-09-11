Скандал вокруг ГП "Черноморский яхт-клуб": теневые договоры, новый директор-новичок и бездеятельность Фонда госимущества

Государственное предприятие (ГП) "Черноморский яхт-клуб" вновь оказалось в эпицентре громкого скандала. Правоохранительные органы начали очередное расследование в связи с теневыми договорами на территории предприятия – и это происходит далеко не впервые в его истории. Старейший яхт-клуб Украины, основанный ещё в 1875 году, в последние годы стремительно приходит в упадок и разрушается, пока вокруг него продолжаются финансовые махинации.

Видео дня

Эта ситуация является показательной для всего государственного сектора экономики. Вскоре OBOZ.UA опубликует подробное расследование о ситуации в ГП и скандальных кадровых решениях главы Фонда госимущества Дмитрия Наталухи.

В первом тексте – читайте о ситуации в ГП "Черноморский яхт-клуб".

Новый директор без опыта: кто руководит старейшим яхт-клубом

В апреле этого года глава Фонда госимущества Дмитрий Наталуха назначил нового руководителя клуба – Илью Поворознюка. Для 31-летнего мужчины это первая работа на государственной службе в карьере. В комментарии для OBOZ.UA Поворознюк пояснил, что занимает должность директора ГП "по совместительству", при этом продолжая свою активную предпринимательскую деятельность. Как "ФОП" он занимается международной перевозкой автомобилей из-за рубежа.

"Черноморский яхт-клуб" – центр парусного спорта Украины, здесь ежегодно проводилось более 20 регат в различных классах яхт. Это единственное место в стране, где можно подготовить олимпийскую сборную по парусному спорту.

Интересной деталью является то, что новоиспечённый директор яхт-клуба страны во время регистрации своего "ФОП" указал электронную почту с доменом @caucasusauto.com. Это сайт крупной автологистической компании, специализирующейся на доставке автомобилей из США и Канады в контейнерах.

"Это моя первая работа на госпредприятии. Я подал документы, резюме и так далее... Прошел конкурс. Мою кандидатуру утвердили", — пояснил 31-летний директор ГП. Каким именно образом узнал об открытой вакансии, мужчина уточнять не стал.

Здесь есть своеобразное стечение обстоятельств: ГП "Черноморский яхт-клуб" на своей территории традиционно принимает и хранит контейнеры. Например, одесское издание "Думская" со ссылкой на собственные источники ранее сообщало, что на территории клуба хранилось около 30 контейнеров, часть из которых является "левой" – то есть такой, которая не имеет никаких официальных договоров и не платит государственному предприятию ни копейки.

OBOZ.UA обратился с официальным запросом к Дмитрию Наталухе с просьбой прокомментировать, каким образом выбирали нового руководителя, рекомендовал ли кто-то назначить именно Поворознюка, и не видит ли руководство Фонда конфликта интересов в такой "работе по совместительству". На момент публикации ответа от ведомства не поступило.

Преобразование в ООО и хаос с договорами

Сейчас ГП "Черноморский яхт-клуб" проходит процедуру реорганизации: из ГП в ООО (это требования закона). Поворознюк заявил, что приватизировать предприятие не планируют.

Хотя такие попытки уже предпринимались ранее – в частности, в 2019 году. Тогда в Фонде госимущества все-таки передумали, поскольку после приватизации новый владелец мог бы легко застроить бесценное побережье и полностью изменить профиль деятельности исторического яхт-клуба. Объект исключили из перечня объектов для приватизации и планировали сдать в аренду при строгом условии сохранения спортивного профиля.

Но полноценный договор аренды так и не был заключен. По закону аренду обязательно нужно было бы согласовывать с Фондом госимущества, а это резко повышает риски выявления нарушений, создает дополнительный контроль и запускает сложную бюрократическую процедуру.

"Все договоры в порядке. У всех, кто находится на территории, есть все необходимые договоры. Когда приезжала проверка, мы все показывали", – уверяет директор предприятия. Но здесь кроется главный нюанс: речь идет о "договорах размещения", а вовсе не о полноценных "договорах аренды".

Даже те частные предприятия, которые годами работают на территории яхт-клуба и открыли там рестораны или заведения, юридически ничего не "арендуют" – они там просто "размещаются".

"Это все их, все их. Мы просто как бы сдали... разместили, скажем так, их имущество на своей территории", – пытается объяснить специфику Поворознюк. Например, на территории яхт-клуба размещается, в том числе, заведение общественного питания.

Новый руководитель признает, что его назначили только в апреле и он физически еще не успел навести порядок с документами, поскольку столкнулся с кучей других проблем. В частности, часть арендаторов (которых сам директор юридически не признает арендаторами) вообще отказывается платить государственному предприятию.

Финансовые проблемы клуба достигли критической отметки:

по итогам 2024 года ГП понесло убыток в размере 1,3 млн грн.

По итогам 2025 года убыток составил еще 624 тыс. грн.

При этом, значительная часть частных лиц хранила свои яхты и имущество на территории, но официально в государственную кассу ничего не платила. Отдельной болью остается судьба детско-юношеской спортивной базы: до 2005 года на территории клуба работала школа олимпийского резерва. Сейчас здание бывшей школы находится в аварийном состоянии и нуждается в капитальном ремонте. В перспективе здесь должен был бы функционировать современный центр парусного спорта и база олимпийской подготовки, но на такие масштабные работы средств катастрофически не хватает.

Официально арендаторов нет, но теневые схемы работают

ГП "Черноморский яхт-клуб" годами вместо заключения прозрачных договоров аренды подписывает сомнительные документы о размещении или совместной деятельности. Такая практика процветала и при предыдущем руководстве.

"Должностные лица ГП "Черноморский яхт-клуб", вместо направления субъектов хозяйствования в Фонд государственного имущества Украины для заключения предусмотренных законом договоров аренды, незаконно передают государственнуюсобственность на основании договоров о предоставлении услуг или хранении, чем наносят ущерб государственному бюджету Украины в значительном размере", – отмечается в материалах нового уголовного производства, которое правоохранители зарегистрировали 17 июня 2026 года (уже при новом директоре).

Эти факты в настоящее время активно расследуют следователи отдела полиции № 5 Одесского райуправления № 1 ГУНП в Одесской области. Наиболее цинично то, что фактически идентичное уголовное дело по аналогичным злоупотреблениям, возбужденное еще в 2018 году, до сих пор так и не было доведено до суда.

В ходе предыдущего расследования речь шла о скандальных взаимоотношениях с конкретной коммерческой структурой – ООО "Трансбункер Сейлинг Тиам" (владелец – Евгений Свекольников из Кипра). С ними был заключен кабальный договор о совместной деятельности, по условиям которого 90% прибыли должно было доставаться частной компании, а лишь жалкие 10% – государственному предприятию.

"В частности, установлено, что договор о совместной деятельности от 06.02.2006 г. № 1/2006 был заключён без письменного согласования с органом управления имуществом. Также без письменного согласования с органом управления имуществом были заключены дополнительные соглашения... При этом указанные дополнительные соглашения существенно ухудшают положение участника совместной деятельности – государственного предприятия", – подчеркивается в материалах следствия.

Кто должен нести ответственность за катастрофу на предприятии

ГП "Черноморский яхт-клуб" – это лишь одно из тысяч украинских предприятий, которыми государство управляет крайне неэффективно. Только в непосредственном ведении Фонда госимущества находится около 2,2 тысячи юридических лиц (включая ГП). Львиная доля этих компаний владеет колоссальными государственными активами: дорогостоящей землей, помещениями, техникой и целостными производственными комплексами. На практике эти ресурсы пытаются в обход всех законодательных ограничений и максимально выгодно для руководства передать в теневое управление частному бизнесу.

В результате в Украине чрезвычайно распространенным явлением стала теневая аренда земли и имущества. Вместо открытых и полноценных договоров аренды подписываются хитроумные договоры о совместной деятельности или заказываются фиктивные услуги. Главная проблема заключается в том, что от этого каждый раз проигрывает исключительно государство. Подобные соглашения почти всегда имеют теневую составляющую, а реальные миллионные доходы оседают в карманах заинтересованных чиновников и дельцов.

Помимо непосредственного руководства самого государственного предприятия, прямую и ключевую ответственность за этот хаос должны нести руководители Фонда государственного имущества Украины, в том числе и Дмитрий Наталуха. Ведь именно Фонд несет прямую ответственность за кадровую политику, назначение лояльных и зачастую случайных людей без государственного опыта, а также за полное отсутствие действенного контроля за использованием национального имущества, позволяя уничтожать исторические объекты ради частного обогащения.

Удастся ли правоохранительным органам довести дело до конца на этот раз, или исторический яхт-клуб окончательно превратится в частную территорию для избранных, станет известно уже в ближайшее время. Если вам известно больше, пишите нам на почту [email protected].