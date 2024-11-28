Правила боя Усик – Фьюри 2: количество раундов, какие пояса на кону, время начала и гонорары реванша

Объединенный чемпион супертяжелого веса Александр Усик (22-0, 14 КО) проведет защиту своих поясов в реванше с британцем Тайсоном Фьюри (34-1-1, 24 КО). Соперники встретятся во второй раз в нынешнем году после того, как в мае наш соотечественник добыл победу раздельным решением судей и собрал все титулы королевского дивизиона.

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УСИК – ФЬЮРИ 2: ДАТА БОЯ

Поединок снова состоится на стадионе Kingdom Arena в аравийском Эр-Рияде. Датой повторного противостояния одних из главных звезд современного бокса выбрали субботу, 21 декабря. OBOZ.UA проведет онлайн-трансляцию реванша Усик – Фьюри. Ориентировочное время начала – 01:30 воскресенья, 22 декабря, по киевскому времени.

УСИК – ФЬЮРИ 2: ПРАВИЛА БОЯ

Поединок состоится в рамках супертяжелого дивизиона, где отсутствует лимит веса. На кону будут стоять пояса Всемирного боксерского совета (WBC), Всемирного боксерской организации (WBO) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA).

Поединок запланирован на 12 раундов, каждый из которых продлится три минуты, а перерывы между ними составят 60 секунд. Всего боксеры проведут в ринге не более 36 минут.

Счет боя будут вести три судьи. По их запискам определят победителя, если бой не завершится досрочно (нокаутом, дисквалификацией или отказом). Имена рефери будут объявлены позже.

Основные правила боя-реванша Александр Усик – Тайсон Фьюри вес: супертяжелый (свыше 91 кг)

бой за пояса: WBA, WBC, WBO

раундов: 12

время одного раунда: три минуты

время боя: 36 минут

УСИК – ФЬЮРИ 2: ГОНОРАРЫ

Соперники подерутся не только за чемпионские пояса, но и за фантастические гонорары. Так как в первом поединке победил Усик, его доля в реванше будет больше, чем у соперника.

Ожидается, что на кону будет стоять 190 миллионов долларов, 60% из которых достанется украинскому боксеру.

Как сообщал OBOZ.UA, Тайсон Фьюри откровенно рассказал о своем плане на реванш с Александром Усиком. Также британский боксер ответил на вопрос о переломе носа в первом бою.

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