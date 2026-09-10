Первые результаты переговоров могут появиться к концу сентября: Зеленский назвал ключевые темы

В период так называемых выборов в России действительно сильные мирные переговоры маловероятны. В то же время первые результаты дипломатических усилий при посредничестве США могут появиться уже к концу сентября.

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Такую надежду выразил президент Украины Владимир Зеленский, который 10 сентября начал трехдневный визит в Канаду и выступил на совместной с Марком Карни, канадским премьер-министром, пресс-конференции. Ее транслировала в YouTube пресс-служба ОП.

"Между нами: я думаю, что у нас не будет действительно серьезных переговоров в период "выборов" в России. Мы это понимаем", – ответил глава государства на вопрос украинского журналиста.

В конце сентября представители Киева планируют встретиться с американскими коллегами в Нью-Йорке (США).​

"И в течение этого периода ежедневно наши, мои советники и советники по вопросам национальной безопасности находятся на связи с американской командой. И они обсуждают, какими могут быть результаты, как подготовиться к трехсторонней встрече, каким может быть результат после трехсторонней встречи", – отметил Зеленский.

Предположительно, на этой потенциальной встрече представители Украины, США и России обсудят, помимо прочего, вопросы энергетической и продовольственной безопасности. Зеленский сказал, что вопросы зерна и российской блокады украинской сельскохозяйственной продукции "поднимают все партнеры в мире".

Президент добавил, что Кремль обычно усиливает атаки, когда узнает о переговорах Украины с американскими, канадскими или европейскими партнерами, пытаясь сорвать диалог. Несмотря на это, Киев продолжит двигаться к миру.

"Есть лишь один способ – остановить эту войну. Другого пути нет. И поэтому первые результаты, я думаю, мы сможем достичь к концу сентября. Но так или иначе... Между нами – мы говорили с американцами, и им нужно не только для нас, но и для Европы, для мира, сделать что-то, предпринять какие-то решительные шаги перед зимой", – сказал Зеленский.

Как писал OBOZ.UA:

– Пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков недавно заявил, что пока не существует оформленных программ или "дорожных карт" урегулирования войны против Украины. В то же время в Москве якобы рассчитывают на возобновление трехсторонних переговоров и продолжают контакты с Вашингтоном.

– Госсек США Марко Рубио заявлял, что Вашингтон работает над возможностью возобновления переговоров между Украиной и РФ. По его словам, в ближайшие недели может быть разработана "дорожная карта", которая поможет определить дальнейшие шаги для возобновления дипломатического процесса.

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