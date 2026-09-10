"География не имеет значения": литовский дипломат признал, что в Европе никто не может чувствовать себя в безопасности из-за гибридных атак РФ

Гибридные атаки России в Европе показали, что географическое положение государства больше не гарантирует безопасности. Москва доказала, что может напасть на любую европейскую страну, поэтому давление на Россию необходимо усиливать.

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Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Литвы Криступас Вайтекунас в интервью "Укринформу". Литовский дипломат подчеркнул, что речь идет не только о прямой военной угрозе, но и о диверсиях и других гибридных атаках, противодействие которым требует усиления политического и экономического давления на РФ.

Никто не в безопасности

По словам Вайтекунаса, современная война показала, что удаленность от потенциального противника уже не является достаточной гарантией безопасности.

"Российские гибридные атаки лишь доказывают, что в современной войне не имеет значения, где находится страна. На неё можно легко напасть, особенно с помощью гибридных средств, а не полномасштабного вторжения. Россия доказала, что гибридные атаки могут происходить и в Европе", — заявил он.

Дипломат подчеркнул, что из-за таких угроз ни одна европейская страна не может считать себя полностью защищенной.

"Никто не в безопасности", – подчеркнул Вайтекунас.

Литва призывает усилить санкции

Литовский дипломат подчеркнул, что в ответ на действия России необходимо усиливать политическое и экономическое давление на страну-агрессора.

По его словам, нужно не только вводить новые санкции против Москвы, но и более эффективно выполнять уже принятые ограничения.

Вайтекунас напомнил, что Литва и ее партнеры уже ввели 21 пакет санкций, однако западные товары по-прежнему поступают в Россию. Поэтому он подчеркнул, что необходимо затруднять работу компаний и посредников, помогающих России обходить санкционные ограничения.

"Мы можем увеличить стоимость, сложность и риск для контрабандистов", — сказал дипломат.

В то же время Литва выступает за дальнейшее усиление санкционного давления. В частности, речь идет об ограничениях в отношении банков, криптовалютного бизнеса и инфраструктуры, которую Россия использует для обхода санкций.

"Нам также нужно ещё больше расширить санкции: на банки, криптовалютный бизнес и инфраструктуру, которую использует Россия. Даже у России есть слабые места и точки давления", – отметил Вайтекунас.

Как сообщал OBOZ.UA:

В ночь на 4 августа в немецком аэропорту Лейпциг/Галле обнаружили дрон со взрывным устройством. Он находился рядом с украинским грузовым самолетом Ан-124 "Руслан", который используется для перевозки грузов. В аэропорту была объявлена тревога. Из-за инцидента полеты временно приостановили.

Разведка США связывает этот инцидент с ГРУ. Американские специалисты отметили, что беспилотник имеет характерные признаки устройств, которые использует российское Главное разведывательное управление. Взрывчатка не сработала, поскольку механизм её активации был отключён.

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