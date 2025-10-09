УкраїнськаУКР
Усик побил Дуэйна Джонсона, который расплакался в Венеции: боксер сыграл известного украинца в голливудской драме, работал за торт и поразил критиков

9 октября в Украине наконец стартовал показ спортивной драмы "Несокрушимый", в основу которой легла биография американского борца MMA Марка Керра, которого называли "разрушительной машиной", в том числе и его судьбоносное противостояние с харьковской легендой смешанных единоборств Игорем Волчанчиным. А одну из ролей сыграл абсолютный чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Александр Усик.

Пик спортивной карьеры Керра пришелся на конец 90-х–начало 2000-х, когда он, оставаясь непобедимым, выиграл три турнира по смешанным единоборствам по версиям UFC и WVC, а большинство своих противников одолел досрочно на первых минутах боя. Также Марк трижды завоевывал титул чемпиона мира по грэплингу по версии ADCC.

Но в конце 90-х американская машина нарвалась на украинского бойца Волчанчина. И взять его нахропом Керр не смог. После первого 10-минутного раунда оба выглядели далеко не лучшим образом, но во втором харьковчанин неожиданно для соперника пробил коленом, а когда Марк упал, прикоснувшись всеми четырьмя конечностями к канвасу, добавил еще несколько ударов. После чего судья зафиксировал досрочную победу. Это была сенсация.

Керр был другого мнения и еще в ринге начал протестовал против действий рефери, ведь именно во время этого турнира правила изменились и американца было нокаутировано запрещенными ударами коленом. Украинец потом тоже подтвердил, что это был первый турнир, где изменили правила: "Оно на автомате все сработало. Когда я наносил эти удары, рефери не остановил поединок".

И хотя поражение Керра отменили и изменили результат боя на "без решения", позже американец признавался, что изначальная неудача была для него тяжелым ударом. Его спортивный путь разделился на до и после. В дальнейшем карьера Марка напоминала американские горки, у него были проблемы из-за злоупотребления обезболивающими и психологические сложности.

Драма "Несокрушимый" рассказывает о разных периодах в жизни Керра – его взлеты и падения, внутренние демоны и отношения с любимой, которую сыграла оскороносная Эмили Блант. Работа над созданием ленты началась в декабре 2023 года, а съемки проходили в Ванкувере, Лос-Анджелесе, Нью-Мексико и Токио. Режиссером и сценаристом проекта стал Бенни Сафди, который снимал таким образом, чтобы фильм напоминал документальный.

Актер Дуэйн Джонсон

Керра пригласили сыграть бывшего реслера и звезду блокбастеров "Форсаж" и "Царь Сккорпионов" Дуэйна "Скалу" Джонсона. Чтобы быть максимально похожим на своего героя, 53-летний актер претерпел невероятную трансформацию – носил протезы для лица и, по сообщениям СМИ, похудел на 27 килограммов.

А вот украинский чемпион по боксу Александр Усик воплотил на экране образ своего соотечественника бойца смешанных единоборств Игоря Волчанчина. Они с Керром встречались на ринге дважды – в 1999-м и 2000 годах. И после скандального завершения первого поединка украинец сумел доказать своб преимущество и выиграть второй бой по решению судей.

Сам Вовчанчин, который все эти годы жил в Харькове и готовил новых бойцов, сначала немного сдержанно отреагировал на создание фильма, мол, пусть сначала снимут, а то все может закончиться лишь болтовней.

А вот то, что его сыграет Усик, стало для бойца неожиданностью – сначала он думал, что это шутка. Потом Игорь и Александра пообщались по телефону. Но никаких наставлений Волчанчин Усику не давал, ведь в Голливуде своя режиссура.

"Для меня это "Вау!" Мои дети очень обрадовались, когда узнали об этом. Они спрашивали: "Ты будешь боксировать?" Я отвечал: "Нет, это ММА, но это кино". "Но это будет реальная драка?" – волновались они. Я говорил, что нет, это просто киношная драка. И услышал: "Пожалуйста, будь осторожным, потому что ты – профессиональный боксер, а этот человек – нет". Кино, Голливуд – для меня это большой старт, хороший опыт", – рассказывал Усик.

А по поводу навыков для роли бойца MMA, в июне 2024-го украинец отмечал, что немного владеет приемами кикбоксинга и реслинга: "Мы каждый вторник занимались реслингом в тренировочном лагере. Мы делали это много лет. Я шутил со своими друзьями: "Слушайте, вы скоро увидите меня в Голливуде!" А они говорили: "Алекс, заткнись и сядь!" "Но это же правда!" – "Знаю, знаю, садись уже".

Дуэйн Джонсон был в восторге как от самого Усика, так и от работы с ним, но боялся пропустить удар от профессионального боксера и оказаться на больничной койке.

"Александр – невероятный, замечательный человек. Он – очень светлая душа с прекрасными историями, которые он нам рассказывал. Невероятная харизма. Когда я впервые вышел с ним на ринг, мы действительно работали без дублеров. Это означало, что я по-настоящему буду получать на орехи. Мы прошли весь бой – от начала до конца, и тогда я понял, что он – серьезный человек, я почувствовал его хватку", – сказал Дуэйн.

"Внешность Усика может быть немного обманчивой. Но когда он на ринге, этот обман становится реальностью. Потом мы начали спарринговать. Он очень быстрый, и ты думаешь: "Если один из этих ударов пройдет, я окажусь в больнице", – отметил актер.

А актриса Эмили Блант, которая играла главную женскую роль, рассказала, как съемочная группа "подкупала" украинца: "Он постоянно хотел есть торт. Его приходилось подкупать, чтобы он соглашался на что-то... Например, очаровательная ассистентка сказала: "Алекс, нам нужно снова нанести тебе фальшивый пот". А он ненавидел этот фальшивый пот".

"Зачем?" – спрашивал Александр, потому что не понимал, что такое непрерывность съемок или что-то подобное. И она говорит: "Если я дам тебе немного торта, ты согласишься?" А он отвечает: "Да". И тогда они приносили ему торт", – рассказала Блант.

За рубежом "Несокрушимый" уже получил немало положительных отзывов. Так, после премьеры на Венецианском кинофестивале зал устроил 15-минутные овации, а коренастый Дуэйн Джонсон настолько растрогался, что не сдержал слез.

Высоко спортивную драму оценили и критики, которые даже предсказывают, что она будет номинирована на "Оскар". Отмечают и актерское мастерство Александра. Издание The Independent отмечало, что Усик в ленте "не кичится, как Мистер Ти в фильме "Рокки", а играет роль прямолинейно, хотя время от времени сверкал той белозубой улыбкой, которая вселяет страх Божий во многих его британских соперников".

