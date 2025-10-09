Усик побил Дуэйна Джонсона, который расплакался в Венеции: боксер сыграл известного украинца в голливудской драме, работал за торт и поразил критиков

9 октября в Украине наконец стартовал показ спортивной драмы "Несокрушимый", в основу которой легла биография американского борца MMA Марка Керра, которого называли "разрушительной машиной", в том числе и его судьбоносное противостояние с харьковской легендой смешанных единоборств Игорем Волчанчиным. А одну из ролей сыграл абсолютный чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Александр Усик.

Видео дня

Пик спортивной карьеры Керра пришелся на конец 90-х–начало 2000-х, когда он, оставаясь непобедимым, выиграл три турнира по смешанным единоборствам по версиям UFC и WVC, а большинство своих противников одолел досрочно на первых минутах боя. Также Марк трижды завоевывал титул чемпиона мира по грэплингу по версии ADCC.

Но в конце 90-х американская машина нарвалась на украинского бойца Волчанчина. И взять его нахропом Керр не смог. После первого 10-минутного раунда оба выглядели далеко не лучшим образом, но во втором харьковчанин неожиданно для соперника пробил коленом, а когда Марк упал, прикоснувшись всеми четырьмя конечностями к канвасу, добавил еще несколько ударов. После чего судья зафиксировал досрочную победу. Это была сенсация.

Керр был другого мнения и еще в ринге начал протестовал против действий рефери, ведь именно во время этого турнира правила изменились и американца было нокаутировано запрещенными ударами коленом. Украинец потом тоже подтвердил, что это был первый турнир, где изменили правила: "Оно на автомате все сработало. Когда я наносил эти удары, рефери не остановил поединок".

И хотя поражение Керра отменили и изменили результат боя на "без решения", позже американец признавался, что изначальная неудача была для него тяжелым ударом. Его спортивный путь разделился на до и после. В дальнейшем карьера Марка напоминала американские горки, у него были проблемы из-за злоупотребления обезболивающими и психологические сложности.

Драма "Несокрушимый" рассказывает о разных периодах в жизни Керра – его взлеты и падения, внутренние демоны и отношения с любимой, которую сыграла оскороносная Эмили Блант. Работа над созданием ленты началась в декабре 2023 года, а съемки проходили в Ванкувере, Лос-Анджелесе, Нью-Мексико и Токио. Режиссером и сценаристом проекта стал Бенни Сафди, который снимал таким образом, чтобы фильм напоминал документальный.

Керра пригласили сыграть бывшего реслера и звезду блокбастеров "Форсаж" и "Царь Сккорпионов" Дуэйна "Скалу" Джонсона. Чтобы быть максимально похожим на своего героя, 53-летний актер претерпел невероятную трансформацию – носил протезы для лица и, по сообщениям СМИ, похудел на 27 килограммов.

А вот украинский чемпион по боксу Александр Усик воплотил на экране образ своего соотечественника бойца смешанных единоборств Игоря Волчанчина. Они с Керром встречались на ринге дважды – в 1999-м и 2000 годах. И после скандального завершения первого поединка украинец сумел доказать своб преимущество и выиграть второй бой по решению судей.

Сам Вовчанчин, который все эти годы жил в Харькове и готовил новых бойцов, сначала немного сдержанно отреагировал на создание фильма, мол, пусть сначала снимут, а то все может закончиться лишь болтовней.

А вот то, что его сыграет Усик, стало для бойца неожиданностью – сначала он думал, что это шутка. Потом Игорь и Александра пообщались по телефону. Но никаких наставлений Волчанчин Усику не давал, ведь в Голливуде своя режиссура.

"Для меня это "Вау!" Мои дети очень обрадовались, когда узнали об этом. Они спрашивали: "Ты будешь боксировать?" Я отвечал: "Нет, это ММА, но это кино". "Но это будет реальная драка?" – волновались они. Я говорил, что нет, это просто киношная драка. И услышал: "Пожалуйста, будь осторожным, потому что ты – профессиональный боксер, а этот человек – нет". Кино, Голливуд – для меня это большой старт, хороший опыт", – рассказывал Усик.

А по поводу навыков для роли бойца MMA, в июне 2024-го украинец отмечал, что немного владеет приемами кикбоксинга и реслинга: "Мы каждый вторник занимались реслингом в тренировочном лагере. Мы делали это много лет. Я шутил со своими друзьями: "Слушайте, вы скоро увидите меня в Голливуде!" А они говорили: "Алекс, заткнись и сядь!" "Но это же правда!" – "Знаю, знаю, садись уже".

Дуэйн Джонсон был в восторге как от самого Усика, так и от работы с ним, но боялся пропустить удар от профессионального боксера и оказаться на больничной койке.

"Александр – невероятный, замечательный человек. Он – очень светлая душа с прекрасными историями, которые он нам рассказывал. Невероятная харизма. Когда я впервые вышел с ним на ринг, мы действительно работали без дублеров. Это означало, что я по-настоящему буду получать на орехи. Мы прошли весь бой – от начала до конца, и тогда я понял, что он – серьезный человек, я почувствовал его хватку", – сказал Дуэйн.

"Внешность Усика может быть немного обманчивой. Но когда он на ринге, этот обман становится реальностью. Потом мы начали спарринговать. Он очень быстрый, и ты думаешь: "Если один из этих ударов пройдет, я окажусь в больнице", – отметил актер.

А актриса Эмили Блант, которая играла главную женскую роль, рассказала, как съемочная группа "подкупала" украинца: "Он постоянно хотел есть торт. Его приходилось подкупать, чтобы он соглашался на что-то... Например, очаровательная ассистентка сказала: "Алекс, нам нужно снова нанести тебе фальшивый пот". А он ненавидел этот фальшивый пот".

"Зачем?" – спрашивал Александр, потому что не понимал, что такое непрерывность съемок или что-то подобное. И она говорит: "Если я дам тебе немного торта, ты согласишься?" А он отвечает: "Да". И тогда они приносили ему торт", – рассказала Блант.

За рубежом "Несокрушимый" уже получил немало положительных отзывов. Так, после премьеры на Венецианском кинофестивале зал устроил 15-минутные овации, а коренастый Дуэйн Джонсон настолько растрогался, что не сдержал слез.

Высоко спортивную драму оценили и критики, которые даже предсказывают, что она будет номинирована на "Оскар". Отмечают и актерское мастерство Александра. Издание The Independent отмечало, что Усик в ленте "не кичится, как Мистер Ти в фильме "Рокки", а играет роль прямолинейно, хотя время от времени сверкал той белозубой улыбкой, которая вселяет страх Божий во многих его британских соперников".

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Усик высмеял дерзкого американца, который бросил ему вызов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!