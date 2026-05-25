'Усик пережил испуг': реакция мира на 'противоречивую' победу украинца, которого называли вялым, а вмешательство рефери – счастливым спасением

Поединок бывшего двукратного чемпиона мира в супертяжелом весе Александра Усика (25-0, 16 КО) против бывшего кикбоксера Рико Верховена (1-1, 1 КО) вызвал немало вопросов, как у обычных болельщиков, так и экспертов. Журналисты также были удивлены готовностью украинца, который "выглядел не лучшим образом" и слишком много позволял нидерландцу, который проводил лишь второй бой в боксе.

OBOZ.UA собрал мнения ведущих медиа мира, которые достаточно жестко оценили работу короля супертяжелого дивизиона Усика.

The New York Times задает вопрос. Вышел материал с заголовком "Александр Усик пережил испуг и победил кикбоксера Рико Верховена в 11-м раунде".

"Это был результат, которого все ожидали перед боем, учитывая огромную разницу в боксерском опыте между ними, но он состоялся совсем не так, как кто-то предсказывал. В своем втором профессиональном боксерском бою Верховен побеждал Усика с первого же звонка, боксируя в напряженном, почти безумном стиле, который, казалось, невозможно было поддерживать в течение 12 раундов", – отмечает журналистка.

По мнению автора, неортодоксальный и непредсказуемый стиль Верховена, похоже, повлиял на украинца, чья работа ног была далеко не такой ловкой, которую он обычно демонстрирует: "Каждый раз, когда Усик имел успех, Верховен быстро подавлял его и использовал свои размеры и вес (голландец на 11, 5 кг тяжелее Александра), чтобы надавить на чемпиона".

В статье отмечается, что Верховен периодически работал с тренером Питером Фьюри в течение 15 лет, а последние шесть месяцев делал это постоянно.

"В действиях Верховена было четко видно стиль Фьюри – постоянное движение, когда он не бросает, финты и работа ног. Лишь в четвертом раунде Усик начал находить себе дело и, казалось, должен был создать проблемы Верховену, но 37-летний боксер продемонстрировал свою известную устойчивость и хорошо восстановился, нанеся крепкий удар правой рукой позже в том же раунде", – пишет автор.

"Логика подсказывала, что опыт Усика начнет проявляться. Это лишь вопросом времени. Но это заняло гораздо больше времени, чем ожидалось. В 10-м раунде Усик нанес удар Верховена, который, казалось, остановил нидерландца. После сигнала Фьюри сказал своему подопечному: "Ты выигрывал тот раунд, а потом выключился", – утверждается в статье.

В 11 раунде журналистка сначала вспоминает мощный апперкот Усика, который отправил Верховена на пол, а после поднятия Рико ему пришлось заменить потерянную капу. А потом описывается и решающий эпизод: "Усик сразу же напал на него, нанеся шквал ударов, прежде чем рефери вмешался и остановил бой за одну секунду до конца раунда".

"Несмотря на победу, это, несомненно, был неудачный вечер для Усика, который выглядел гораздо медленнее, чем обычно, и неоднократно оказывался у канатов. Насколько это было связано с самым большим весом 39-летнего спортсмена в карьере – 106 кг, насколько это был просто неудачный вечер, а насколько это была великолепная работа и неустанные усилия Верховена, еще предстоит выяснить", – задается вопросом автор статьи.

The Guardian. "Усик спасает противоречивую победу над Верховеном, остановив соперника на последнем дыхании", – сообщила одна из самых известных и влиятельных ежедневных газет в Великобритании. И добавила: "Украинец сохраняет беспроигрышный рекорд, победив техническим нокаутом в 11-м раунде, но нидерландский кикбоксер угрожал устроить огромный сюрприз".

"Бой за титул WBC в пирамидах Гизы считался неравным, но Верховен, чей единственный предыдущий профессиональный боксерский бой состоялся 12 лет назад, с первого же звонка потрясающе нарушил сценарий и выглядел на пути к победе. До противоречивой остановки он оказался не просто сложным соперником, а очень напугал Усика. Его отрывистый стиль, сокрушительная агрессия и мощная правая рука беспокоили вялого на вид Усика в течение большей части боя", – считает обозреватель.

"Усик испытывал трудности с поиском своего диапазона, и, хотя он хорошо провел четвертый раунд, разгромив Верховена апперкотом, казалось, что он проигрывал большую часть первых раундов. По мере того, как раунды подходили к концу, все ждали, что Усик заявит о своем преимуществе, но это произошло лишь в конце 11-го. Флеш-права отправил Верховена вниз и сквозь канаты. Как только тот поднялся, Усик начал шквал атак. Казалось, что его соперника спасет только сигнал гонга, но не вмешался рефери", – говорится в материале.

Издание также уделило концовку словам Усика о массированном обстреле Украины, в том числе и Киева, который происходил во время боя: "Я знаю, что сейчас украинский народ сидит в бомбоубежище, моя дочь также, в бомбоубежище, прислала мне сообщение: "Папа, я люблю тебя, ты победишь".

О том, что украинец был на грани, писали и другие всемирно известные издания. Например, The Times вышел с заголовком "Александр Усик избежал неожиданности, остановив Рико Верховена". И добавляли: "Украинец избежал одного из крупнейших потрясений в истории спорта, наконец остановив кикбоксера в Египте".

CBS Sports отмечал, что Усик неожиданно выглядел несколько пассивным и "плоским" в первой половине боя, тогда как Верховен, имея преимущество в габаритах и физической силе, прекрасно двигался, защищался и держал высокий темп благодаря своей феноменальной выносливости по кикбоксингу.

А вот немецкий таблоид Bild считает, что "Усик спас титул чемпиона мира благодаря убедительной победе!" Хотя: "Самый большой боксерский провал века долго висел в воздухе – и в конце концов его удалось избежать! Александр Усик сохраняет свое место на троне в тяжелом весе. Украинец победил кикбоксера Рико Верховена техническим нокаутом в 11-м раунде перед пирамидами Гизы в Египте".

"Огромное потрясение долго витало в воздухе. Усик испытывал трудности в обеих дисциплинах (боксер против кикбоксера). Его работа ног была слабой, ему не хватало ловкости, а Верховен не поддался своим печально известным финтам. Нидерландец, который участвовал лишь в своем втором профессиональном боксерском поединке, продемонстрировал великолепное выступление и превзошел оценки многих экспертов", – отмечается в статье.

"Но затем наступил 11-й раунд. Примерно за 20 секунд до конца Усик нанес мощный апперкот. Верховен упал и получил счет "восемь". Он поднялся и продолжил бой. Усик продолжил атаку, и внезапно вмешался рефери Марк Лайсон. Опытный рефери, по мнению многих зрителей, остановил бой слишком рано после еще двух-трех ударов Усика. Раунд закончился за одну секунду до конца", – оценивает работу судьи в ринге автор.

Sky Sports задавал вопрос, спасся ли Усик от огромного шока? Считая, что "кикбоксер Рико Верховен чуть не ошеломил мир бокса перед пирамидами Гизы, прежде чем непобедимый чемпион в тяжелом весе Александр Усик заставил его остановить бой за мгновение до конца 11-го раунда."

Журналист также отмечал, что украинец был необычно медленным на фоне прыткого 37-летнего нидерландца.

"Верховен был почти готов устроить одну из самых больших неожиданностей в боксе только в своем втором профессиональном поединке, издеваясь и побеждая Усика, который выглядел не лучшим образом. Непобежденный чемпион в тяжелом весе отставал в счетах перед предпоследним раундом, но нанес четкий апперкот правой рукой, что изменило ход поединка".

Тогда как журналисты Al Jazeera подчеркивали, что Александр в очередной раз доказал свой статус одного из самых умных и наиболее дисциплинированных боксеров современности. Не сразу, но он смог разгадать "головоломку" Верховена, выдержал давление и нашел момент для решающего технического нокаута, а его непобедимый рекорд теперь составляет 25-0.

