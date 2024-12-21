Усик обратился к Фьюри в день их реванша. Видео

В день реванша с Тайсоном Фьюри чемпион WBC, WBA, WBO и IBO Александр Усик (22-0, 14 КО) записал обращение к своему сопернику. В традиционной для него манере с юмором украинец подчеркнул, что уважает Фьюри, но не упустил возможности подшутить над британцем.

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"Доброе утро, Тайсон. Как ты? Я люблю тебя, мое жадное пузо. Мой друг, жадное пузо, увидимся сегодня. Люблю тебя", – сказал Усик в ролике, который появился в аккаунте Boxing on TNT Sports в соцсети Х.

Напомним, что это будет второй бой между Усиком и Фьюри. В первом поединке, который состоялся в мае, украинец одержал победу раздельным решением судей, несмотря на все провокации и психологическое давление со стороны соперника.

17 декабря стало известно, что за поединком между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри (34-1-1, 24 КО) будет следить судья на базе искусственного интеллекта.

Накануне реванша состоялась торжественная церемония взвешивания. Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри существенно превзошел в весе Александра Усика (22-0, 14 КО). Наш соотечественник при этом оказался тяжелее, чем это было перед первым поединком, который состоялся в конце весны.

Отметим, что Фьюри во время церемонии повел себя странным образом. Цыганский король, как называют британца, фактически отказался от дуэли взглядов, а также не стал давать обязательные интервью.

18 мая в Эр-Рияде Усик победил британского обладателя титула WBC Тайсона Фьюри (34-1-1, 24 КО) и стал первым в истории абсолютным чемпионом в супертяжелом дивизионе в эпоху четырех поясов.

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